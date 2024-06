Collisione fra due aerei durante un air show in Portogallo: morto un pilota, almeno un ferito Due aerei della pattuglia acrobatica Yakstars si sono scontrati in volo al festival aereo Beja Air Show, in Portogallo. Secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero un morto e un ferito. Uno degli aerei si è schiantato durante il volo, mentre l’altro sembra sia riuscito a rimanere in aria e ad atterrare in sicurezza. Sui social sono state diffuse le immagini dello scontro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Due aerei della pattuglia acrobatica Yakstars si sono scontrati in volo questa domenica, 2 giugno, al festival aereo Beja Air Show, in Portogallo. Secondo quanto riporta la Cnn Portugal, ci sarebbero un morto e un ferito. Uno degli aerei si è schiantato durante il volo, mentre l'altro è riuscito a rimanere in aria e ad atterrare in sicurezza.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16.05, durante una dimostrazione di acrobazia aerea, secondo quanto confermato dall'aeronautica portoghese che su Twitter scrive: "L'Aeronautica Militare comunica con rammarico che, alle 16.05, durante il Beja AirShow, due aerei hanno subito un incidente durante una dimostrazione aerea. Disponiamo di mezzi di pronto soccorso in loco, secondo un piano di sicurezza stabilito e immediatamente attivato".

Secondo l'Autorità nazionale per l'emergenza e la protezione civile, sono 21 gli operatori operativi e almeno 11 i veicoli sul posto. A causa della collisione dei due aerei acrobatici, l'evento, che faceva parte delle celebrazioni per il 72esimo anniversario dell'Aeronautica Militare, è stato annullato. Una fonte della Polizia di Pubblica Sicurezza ha riferito alla Cnn che sull'incidente indagheranno le autorità competenti.

Sui social sono state condivise le immagini che mostrano il momento in cui uno degli aerei passa davanti a una formazione di sei velivoli, toccandone uno a metà volo. In quel momento, uno dei mezzi inizia la sua traiettoria discendente, fino a schiantarsi e provocare una forte esplosione.

I due aerei coinvolti nell'incidente appartengono al gruppo acrobatico Yakstars, composto da piloti portoghesi e spagnoli. Si tratta di una delle più grandi pattuglie acrobatiche dell'aviazione civile. Lo spettacolo era stato organizzando per il festival aereo Beja Air Show organizzato per le giornate di sabato 1 e domenica 2 giugno, presso la base aerea n. 11 del Comune portoghese di Beja, tra le 10.30 e le 17.00. Sul posto erano presenti migliaia di persone.