Città spagnola risorge con la lotteria di Natale: mezzo miliardo di premi dopo essere stata distrutta dagli incendi

Dopo un’estate segnata da incendi devastanti e dalla chiusura di uno storico zuccherificio, la città di La Bañeza è stata baciata da El Gordo: centinaia di milioni al luogo simbolo di riscatto dopo un anno drammatico.

La pioggia, quest’estate, era arrivata quando ormai era troppo tardi. Intorno a La Bañeza, nel cuore della Castilla y León, il fuoco aveva già divorato boschi, case e speranze. Uno dei peggiori incendi della storia recente della Spagna aveva lasciato dietro di sé tre morti, migliaia di sfollati e un territorio ferito. Oggi, a pochi mesi di distanza, su quella stessa comunità si è abbattuta un’altra “pioggia”: quella di milioni di euro della lotteria di Natale.

La notizia è arrivata inattesa a un anno segnato dal dolore. Il numero vincente di El Gordo, la celebre estrazione natalizia spagnola, è stato venduto in gran quantità proprio a La Bañeza. Il risultato è un premio complessivo che sfiora il mezzo miliardo di euro, destinato a una cittadina di circa 10.000 abitanti. Una cifra capace di cambiare destini individuali e, potenzialmente, il futuro collettivo del territorio.

Un anno di fiamme e ferite

Gli incendi che in agosto hanno circondato La Bañeza sono andati fuori controllo per giorni. Oltre 55.000 ettari di terreno sono stati distrutti, intere aree boschive cancellate, mentre circa 8.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Il bilancio umano, oltre ai danni ambientali ed economici, ha lasciato un segno profondo nella comunità. "È stata una prova durissima", ha ricordato il sindaco Javier Carrera, parlando di una popolazione stremata da mesi di emergenza e ricostruzione. Proprio per questo, la vincita è stata vissuta non solo come un colpo di fortuna, ma come una sorta di risarcimento simbolico dopo un anno che sembrava non voler concedere tregua.

La Bañeza, pochi mesi fa

La “pioggia” di euro di El Gordo

La lotteria di Natale spagnola non è una lotteria qualunque. El Gordo si fonda su un sistema che distribuisce premi in modo estremamente capillare. I numeri in gioco sono 100.000, ciascuno replicato in 198 serie; ogni serie è suddivisa in décimos, biglietti da 20 euro che rappresentano un decimo del premio intero.

Il numero principale paga 400.000 euro per ogni décimo. A La Bañeza sono state vendute 117 serie del numero vincente: abbastanza da trasformare la cittadina in una delle grandi protagoniste dell’estrazione di quest’anno. Accanto al premio maggiore, migliaia di vincite minori contribuiscono a diffondere ulteriormente il denaro sul territorio.

L’estrazione, come da tradizione, è un evento televisivo che dura un’intera giornata ed è affidato ai bambini della storica scuola madrilena di San Ildefonso, che cantilenano numeri e premi in una liturgia seguita da milioni di spettatori.