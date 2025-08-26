Cina, bimba di 3 anni in ospedale con coltello conficcato in testa, la madre: “Volato mentre cambiavo lenzuola”

La piccola è arrivata in ospedale con una grossa lama di quindici centimetri conficcata appena sopra l’orecchio destro. La madre ha sostenuto che il coltello è volato via mentre scuoteva le lenzuola. La bimba è stata sottoposta subito a un intervento chirurgico e sta bene.

“Il coltello è volato via mentre cambiavo le lenzuola e si è conficcato in testa a mia figlia” così una giovane mamma cinese si è giustificata davanti ai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Dongchuan a Kunming, nella Cina sud-occidentale, dove aveva accompagnato la bimba di 3 anni con un grosso coltello da cucina letteralmente conficcato in testa.

L’episodio risale a metà agosto ma è emerso solo in questi giorni con la pubblicazione delle foto e dei video dell’arrivo della piccola in ospedale con una grossa lama di quindici centimetri conficcata appena sopra l'orecchio destro. Nelle immagini si vede la bimba che si muove con tranquillità senza piangere o urlare mentre la madre barcolla in evidente stato di shock prima che i medici prendano in carico la piccola paziente.

La piccola è stata sottoposta subito a un intervento chirurgico di rimozione del corpo estraneo che è perfettamente riuscito senza conseguenze permanenti per la bambina che è stata ricoverata per le cure del caso. La donna inizialmente ha raccontato che stava cambiando le lenzuola e di non essersi accorta che sopra vi era un coltello così, quando ha scosso la biancheria da letto, la lama sarebbe volata via colpendo la testa della figlia mentre giocava. La donna ha riferito anche di aver tentato di estrarre il coltello ma poi di aver desistito per accompagnare la figlia in ospedale. Una decisione che si è rivelata giusta.

"Se la madre della ragazza avesse estratto il coltello in modo sconsiderato, il rischio sarebbe stato enorme. La cosa giusta da fare era cercare immediatamente assistenza medica professionale", ha spiegato infatti ai media locali uno dei medici che ha preso in cura la piccola.

La polizia, informata dei fatti, ha riferito che si è trattato di un incidente domestico, confermando che non vi è stato alcun intento criminale della donna. Uno dei sanitari dell’ospedale interpellato dai giornali cinesi, però, ha affermato che la prima versione dei fatti sarebbe stata smentita dalla stessa donna che in un secondo momento avrebbe ammesso di aver preso il coltello per "spaventare" la figlia che faceva i capricci in casa e di averla colpita accidentalmente alla testa.