Cile, treno merci si scontra con treno passeggeri e lo solleva: lo schianto in un video, morti e feriti La tragedia nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 giugno nel comune di San Bernardo. Per ragioni in corso di accertamento, un treno passeggeri EFE senza nessunviaggiatore a bordo e un treno merci della Fepasa si sono trovati sullo stesso binario e si sono scontrati.

A cura di Antonio Palma

Un treno passeggeri che avanza lungo i binari della ferrovia che costeggia una trafficata strada, poi l'improvvisa comparsa di un treno merci che arriva dalla parte opposta e letteralmente lo solleva trascinandolo per centinaia di metri nella parte opposta. Sono le terribili immagini di un incidente ferroviario avvenuto nelle scorse ore in Cile e ripreso da una telecamere di sorveglianza della zona. Lo schianto ha causato almeno due morti e nove feriti ma il bilancio poteva essere ben più grave se il treno passeggeri fosse stato pieno.

La tragedia nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 giugno nel comune di San Bernardo, nella Regione Metropolitana di Santiago. L'incidente ferroviario intorno alle 00:15 quando, per ragioni in corso di accertamento, un treno passeggeri EFE e un treno merci della Fepasa si sono trovati sullo stesso binario e si sono scontrati sulla linea ferroviaria principale. Una scena terribile, come hanno confermato diversi testimoni.

“Stavamo passando lungo la strada e ho visto un treno merci. Poco dopo il treno merci ha colpito il treno passeggeri e l'ultima carrozza di questo è stata sollevata di circa cinque metri. Il rumore provocato dall’impatto è stato impressionante" ha raccontato uno dei testimoni ai media locali.

Sul posto sono confluite numerose squadre di vigili del fuoco e i sanitari ma purtroppo per i due macchinisti del convoglio merci non c'è stato nulla da fare. I due sono stati estratti dalle lamiere contorte dei due treni ma purtroppo dichiarati morti sul posto. I feriti erano a bordo del convoglio passeggeri ma erano tutti addetti ferroviari in quanto il treno stava effettuando un servizio di prova in linea e non aveva viaggiatori.

In un comunicato la società Efe precisa che "sono state disposte le relative indagini e fornirà tutta la collaborazione alle autorità competenti per fare chiarezza su questo incidente". Da parte sua, il treno della Fepasa, che trasportava rame, era già stato coinvolto in passato in un incidente ferroviario dopo essere deragliato nel giugno dello scorso anno.