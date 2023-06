Ci sono 102 candidati sindaco a Toronto, compreso un cane Nella città canadese bastano 250 dollari e 25 firme per candidarsi alla carica di sindaco, perciò ci sono 101 persone (e un cane) in corsa per sostituire il primo cittadino uscente coinvolto in uno scandalo sessuale.

A cura di Tommaso Coluzzi

La corsa per diventare il nuovo sindaco di Toronto è più aperta che mai. Nella metropoli canadese ci sono 101 candidati umani e… un cane. Si chiama Molly, ha sei anni, è una husky e ha proposto una campagna contro l'abuso di spargimento di sale durante l'inverno – quando le strade ghiacciano – perché i cristalli finiscono per ferire gli animali come lei che hanno le zampe morbide. Sembra tutto un po' assurdo, ma è la realtà. Dopo la rapida uscita di scena del sindaco dimissionario, il 68enne John Tory – si è scoperto avere una relazione extraconiugale con una donna di 31 anni che lavorava nel suo staff – c'è stato un proliferare di candidati come mai prima d'ora.

A Toronto bastano 25 firme e 250 dollari canadesi per candidarsi a sindaco, e inoltre storicamente per le elezioni di questo tipo non ci si appoggia a un partito politico, il che comporterebbe almeno una prima scrematura. Di solito, però, si candida chi sa di poter vincere, o chi pensa di avere chance concrete. Dopo otto anni di dominio da parte di Tory, però, non c'è un erede designato né un reale favorito. Questo non ha fatto altro che incentivare sempre più cittadini a iscriversi alle liste e candidarsi a sindaco di Toronto – si va da un diciottenne che ha appena finito il liceo a Molly il cane – con una frammentazione mai vista prima e il rischio concreto che chi sarà eletto avrà il consenso di una parte minima della popolazione residente.

Molly, invece, si è candidata insieme al suo padrone Toby Heaps, che ha promesso di designarla primo cane sindaco onorario della città in caso di elezione. "Credo che il municipio prenderebbe decisioni migliori se ci fosse un animale nella stanza", ha detto alla Bbc per lanciare la sua candidatura. Si vota domani, 26 giugno. Manca pochissimo per sapere se Molly sarà eletta oppure no, e chi sarà, nella carica dei 101, il nuovo sindaco di Toronto.