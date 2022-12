Chiama la polizia per poter vedere il nipote di 6 anni: bimbo trovato morto sotto il pavimento di casa La terribile storia di abusi su minori e degrado arriva dallo stato dell’Arkansas, negli Stati Uniti. Arrestata la madre del piccolo e il compagno. Un’altra figlia della donna, una bimba di 8 anni trovata con numerose ferite sul corpo.

Per più di un anno aveva cercato di ottenere la custodia dei nipotini che non vedeva da tempo ma quando un giudice questa settimana gli ha concesso il permesso di vederli, è venuta fuori una realtà agghiacciante: il piccolo di famiglia di appena 6 anni era già morto ma nessuno lo sapeva perché era stato seppellito sotto il pavimento di casa.

La terribile storia di abusi su minori e degrado arriva dallo stato dell'Arkansas, negli Stati Uniti, dove venerdì scorso le autorità locali hanno fatto irruzione nell’appartamento per permettere alla nonna di vedere i piccoli, facendo la drammatica scoperta.

Agenti speciali della divisione investigativa criminale della polizia di stato dell'Arkansas sono stati chiamati sul posto, nella comunità di Moro, intorno alle 22:45 di venerdì, su richiesta dell’ufficio dello sceriffo locale che non riusciva a trovare il piccolo in casa.

A chiamare la polizia inizialmente era stata la nonna che pretendeva di vedere il piccolo che la madre e il compagno le negavano. "Karen si è presentata in casa per prendere i suoi nipoti venerdì e le è stato detto che il più giovane era a casa di un amico e la più grande non poteva camminare" ha raccontato un amico della nonna.

La signora pensava semplicemente che volessero nasconderlo, ma durante la successiva perquisizione è emersa una realtà agghiacciante. Poche ore dopo, infatti, la polizia ha informato Karen del ritrovamento del corpo senza vita di suo nipote.

Il cadavere del bimbo di 6 anni era occultato sotto il pavimento di casa in avanzato stato di decomposizione. La madre dei bambini, la 28enne Ashley Roland, e il compagno, il 33enne Nathan Bridges, sono stati arrestati ed entrambi accusati di omicidio, abuso di cadavere, manomissione di prove e abusi su minore.

Sulla base delle prime indagine, gli inquirenti ritengono che il piccolo sia morto per le ferite riportate in casa, forse tre mesi fa. Ad accertare esatta causa di morte e a quando risale il decesso sarà però l’autopsia.

La sorella del piccolo, una bimba di 8 anni, è stata rivenuta nella stessa abitazione con evidenti ferite da ustioni in varie parti del corpo, compreso il cuoio capelluto, ma anche con ferite da taglio e fratture. Inoltre era visibilmente denutrita. Per questo è sta ricoverata in un ospedale di Memphis dove è in condizioni stabili.