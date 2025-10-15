Chi sono Samuel Lee Smithers e Lance Shockley, giustiziati nello stesso giorno: uno si è sempre detto innocente

Due detenuti sono stati giustiziati negli Usa il 14 ottobre, portando a 37 le esecuzioni del 2025. In Florida, Samuel Lee Smithers, 72 anni, è stato giustiziato per l’omicidio di due donne nel 1996. In Missouri, Lance Shockley, 48 anni, è stato giustiziato per l’uccisione di un agente nel 2005: si era sempre dichiarato innocente.

Due diverse condanne a morte sono state eseguite negli Stati Uniti nel pomeriggio del 14 ottobre. Le esecuzioni portate avanti finora nel paese nel 2025 aumentano così a 37. Quelle di ieri sono 2 delle 7 previste per questo mese, di cui 4 solo questa settimana. Se tutte verranno effettivamente messe in atto, ottobre sarà il mese con il numero più alto di pene di morte negli Usa da maggio 2011.

La Florida ha giustiziato Samuel Lee Smithers, condannato per l'omicidio di due donne avvenuto nel 1996 a Tampa. È la quattordicesima esecuzione del 2025 in questo stato. Il Missouri, invece, ha giustiziato Lance Shockley per l'omicidio di un agente di polizia nel 2005.

Chi era il detenuto giustiziato in Florida: Samuel Lee Smithers aveva 72 anni

Samuel Lee Smithers, 72 anni, è stato dichiarato morto intorno alle 18:15 del 14 ottobre, dopo aver ricevuto l'iniezione letale. Quando gli è stato chiesto se avesse un'ultima dichiarazione da fare, ha risposto "Nossignore". L'uomo era stato condannato alla pena di morte nel 1999 per aver ucciso due donne nel 1996 a Tampa.

Secondo le ricostruzioni del tribunale, Smithers aveva incontrato Christy Cowan e Denise Roach in due giorni diversi del maggio 1996 ma per lo stesso motivo. Aveva infatti visto entrambe le donne in un motel per pagargli delle prestazioni sessuali.

Ai tempi, Smithers era diacono in una Chiesa, dove aveva conosciuto una donna che gli aveva affidato il lavoro di giardiniere per una sua proprietà con tre stagni a Plant City. Il 28 maggio 1996, la proprietaria della tenuta aveva trovato Smithers sul portico, mentre puliva un'ascia. Lui le aveva detto di averla usata per tagliare dei rami.

Ma la donna aveva notato una pozza di sangue e insospettita aveva contattato le forze dell'ordine, anche se Smithers le aveva detto che probabilmente era passato qualcuno che aveva ucciso un piccolo animale.

Quando il vice sceriffo era arrivato alla proprietà, il sangue era stato pulito, ma rimanevano delle scie di qualcosa che era stato trascinato verso uno dei tre stagni. Proprio lì, erano stati ritrovati i due corpi delle donne, che erano state picchiate e strangolate, per poi essere gettate nello stagno.

Una settimana prima dell'esecuzione, gli avvocati di Smithers hanno fatto appello alla Corte Suprema, perché a loro parere l'età avanzata del detenuto avrebbe reso la sua una punizione "crudele e inusuale", vietata dalla Costituzione. Ma i giudici hanno respinto l'appello, affermando che essere anziani non rende esenti dalla pena di morte.

Lance Shockley condannato per l'omicidio di un agente di polizia

Lance Shockley, 48 anni, è stato giustiziato il 14 ottobre presso la prigione statale di Bonne Terre. Era stato condannato per l'omicidio dell'agente di polizia Carl Dewayne Graham Jr., avvenuta nel marzo 2005 nella città di Van Bruen.

Secondo le ricostruzioni giudiziarie, Shockley gli avrebbe sparato con un fucile, dopo essersi appostato fuori da casa sua per aspettare che uscisse. Con il primo colpo, Graham avrebbe subito un danno al midollo spinale, cadendo a terra e fratturandosi il cranio. A quel punto, Shockley l'avrebbe colpito di nuovo alle spalle e al volto, stavolta con un fucile a pompa.

Per le autorità, Shockely avrebbe ucciso Graham perché l'agente di polizia lo stava indagando nel contesto della morte del suo migliore amico in un incidente stradale, da cui Shockley si era allontanato.

Ma secondo Jeremy Weis, uno degli avvocati di Shockley, il tribunale ha costruito un caso su prove circostanziali: le armi del delitto non sono mai state trovate e nessuna prova diretta ha collegato all'omicidio il suo cliente, che si è sempre dichiarato innocente.

La difesa ha cercato di chiedere dei test del Dna su alcune prove mai analizzate nel caso, pensando che avrebbero potuto scagionare Shockley. Ma questi test non sono stati concessi, i ricorsi finali sono stati respinti dalla Corte Suprema ed è stata negata anche la richiesta di clemenza da parte del governatore del Missouri.

Prima di ricevere l'iniezione letale, Shockley è stato visitato in mattinata dalle figlie e da un amico. In una nota scritta, il condannato ha lasciato le sue ultime parole: "Ora anche voi provate dolore, ma io vi rivedrò e i vostri cuori gioiranno e nessuno vi porterà via la gioia".