Chi sono i 20 nuovi nomi della lista dei criminali "Most Wanted" ricercati in Europa Chi sono i 20 nuovi nomi aggiunti alla lista dei maggiormente ricercati in Europa dalle forze dell'ordine della rete europea di squadre di polizia attive per la ricerca dei latitanti sostenuta da Europol. Tra loro vi è anche l'italiano Domenico Bellantoni, ricercato dal 1971.

A cura di Gabriella Mazzeo

Dominique Delattre, Engelbert Balogh e Domenico Bellantoni

Venti nuovi profili di killer e criminali ricercati in tutta Europa. I loro nomi sono riportati in una lista di Eu Most Wanted, il sito web gestito dalla rete europea di squadre di polizia attive per la ricerca dei latitanti sostenuta da Europol.

Tutte persone, secondo quanto si legge sul sito, che hanno "le mani sporche di sangue" e che "potrebbero camminare tra la gente comune". Sul sito è possibile visualizzare i loro profili con tanto di fotografia e generalità dei killer ancora ricercati.

Le segnalazioni possono essere inoltrate online e raggiungono la community Enfast, la rete europea delle forze di polizia all'interno delle squadre nazionali per la ricerca di coloro che sono ancora latitanti. La rete è disponibile 24 ore su 24 e può immediatamente dare seguito alle segnalazioni (anche anonime).

I membri dell'Enfast sono specializzati nel rintracciare criminali in fuga sospettati o condannati per reati gravi e destinatari di mandati d'arresto europei. Dal 2016, anno dell'apertura del sito, sono stati pubblicati 454 profili di latitanti: 164 persone sono state arrestate e 53 proprio grazie alle segnalazioni pervenute dalla piattaforma. I nuovi profili sul sito sono contrassegnati in rosso.

I 20 nuovi ricercati in Europa

Sono stati aggiunti 20 nuovi profili di ricercati al sito europeo. Tra questi figura anche l'italiano Domenico Bellantoni, ricercato dall'Italia per il suo ruolo attivo nella ‘ndrangheta. Di seguito la lista di alcuni tra i criminali più ricercati nell'Unione Europea:

Dominique Delattre – 20 anni di carcere per rapina a mano armata

L'uomo è stato condannato a 20 anni di prigione in Francia. Secondo le indagini, era coinvolto in alcune bande criminali di Nîmes. Il 25 agosto del 2000 è riuscito ad evadere dal carcere dopo essere stato imprigionato per l'attacco armato a un furgone per il trasporto di denaro contante il 3 ottobre 1997. In quell'occasione, un trasportatore rimase gravemente ferito.

Engelbert Balogh – attualmente indagato

Balogh è indagato per tentato omicidio. Il 5 ottobre 2022 si trovava in un appartamento di Tatabanya (in Ungheria dove è ricercato). Qui avrebbe litigato con un amico e dopo l'alterco lo ha accoltellato più volte per poi fuggire. La vittima è quasi morta dissanguata, ma l'intervento medico le ha fortunatamente salvato la vita. L'uomo vive da latitante da allora e rischia una pena fino a 15 anni di galera

Cristiano Kolompar – attualmente indagato

L'uomo è ricercato in Polonia per omicidio e lesioni personali gravi. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 5 dicembre 2021 avrebbe sequestrato e ucciso una persona al fine di ottenere un guadagno economico, portando via dalla sua casa denaro e oggetti di valore.

Costel Crinu Andronico – condannato a 8 anni e 6 mesi

Andronico è accusato di tentato omicidio avvenuto il 7 novembre 2017 in un locale in Romania. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe preso a calci e pugni la sua vittima, dimostrando crudeltà per futili motivi. L'uomo è fortunatamente sopravvissuto all'attacco, ma Andronico si è dato alla fuga e risulta ricercato dal 2017.

Jože Pirh – indagato, non si è presentato in tribunale per il processo

Pirh è accusato di tentato omicidio. Secondo quanto emerge dalle indagini, l'uomo avrebbe impugnato una calibro 9 per sparare contro una donna e il suo compagno attraverso il vetro della porta di ingresso. Il tentato omicidio è stato commesso il 9 maggio del 2017. Pirh è poi fuggito a bordo del suo veicolo. Secondo chi indaga, potrebbe nascondersi in uno degli ex paesi jugoslavi.

Jože Pihr

Domenico Bellantoni – condannato all'ergastolo

Bellantoni è stato condannato per il suo ruolo nelle organizzazioni criminali di tipo mafioso, quali la ‘ndrangheta calabrese. Bellantoni sarebbe stato condannato per tentato omicidio ed è ricercato dal 1971. Il suo profilo appare soltato ora tra i ricercati dell'Ue. Bellantoni avrebbe tentato di uccidere Rocco Malvaso. Ha invece assassinato Francesco Tocco, rivale che non poteva difendersi. Secondo le indagini, Bellantoni avrebbe inoltre costretto un giovane di 21 anni a prostituirsi a Rosarno. All'epoca dei fatti, il ragazzo era minorenne.

Guglielmo Beckmann – condannato a 29 anni di carcere

Beckmann è ricercato ad Anversa per omicidio e incendio doloso compiuti nel 2008. L'uomo ha ucciso la fidanzata e inscenato una rapina. Per coprire il cadavere della fidanzata, ha appiccato il fuoco alla villa nella quale lui e la vittima alloggiavano.

Saidkhuseyn Naurbayev – condannato a 17 anni di carcere

Naurabayev è stato condannato a 17 anni di carcere per omicidio e lesioni gravi. L'uomo e il suo complice avrebbero commesso un omicidio nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2015. Al momento del crimine, i due vivevano in Austria. I due avrebbero ricevuto una soffiata su alcuni oggetti di valore che si trovavano a casa della loro vittima.

Dopo un sopralluogo, si sono recati a Žabčice, vicino a Brno, e sono entrati nell'abitazione della vittima, picchiandola brutalmente e soffocandola a fine rapina. Prima di fuggire, hanno appiccato il fuoco all'abitazione. Una volta tornati a Vienna, Naurbayev è fuggito mentre il complice è stato arrestato e condotto in prigione.

Tomas Bolgovas – attualmente indagato

Insieme ad alcuni complici ha ucciso un cittadino lituano nel 2015 per ottenere del denaro. L'uomo faceva parte di un gruppo criminale che ha premeditato l'omicidio. La banda aveva studiato le abitudini della vittima e i suoi spostamenti per poi programmare il delitto commissionato.

Kamil Zyla – attualmente indagato

Zyla è indagato per omicidio. L'uomo avrebbe ucciso il proprietario di una Bmw parcheggiata a Chorzów nella notte tra il 26 e il 27 maggio 2022, uccidendolo. L'uomo sarebbe stato pugnalato più volte alla testa, al torace e agli arti superiori.

Kamil Zyla

Ben Mahfoud Montassar – condannato a 10 anni di carcere

Il 28enne è accusato del tentato omicidio di una donna. Montassar avrebbe strangolato la vittima per poi cercare di tagliarle la gola. La donna avrebbe riportato ferite permanenti che oggi non le permettono di lavorare. Montassar era già stato identificato dagli inquirenti della Polizia di Lussemburgo. Nel 2023 è stato condannato a 10 anni di carcere.

Cristian Hernan Yong Granadino – indagato, non si è presentato in tribunale per il processo

L'uomo è ricercato per omicidio e lesioni personali gravi. Nel 2010, il 30enne di nazionalità peruviana ha tagliato la gola a un'ex fidanzata che aveva solo 16 anni. Dopo il delitto, ha chiuso il corpo dell'adolescente in una valigia e l'ha gettato nella spazzatura a circa 30 metri dalla sua abitazione insieme all'arma del delitto.

La giovane aveva raccontato alle amiche che il ragazzo la picchiava. Spinta da amici e familiari, aveva deciso di lasciarlo e da allora era purtroppo diventata vittima di stalking. Il giorno dell'omicidio della 16, Granadino si è dato alla fuga.

Ouali, Karim – indagato per omicidio

Il 27 aprile 2011 uccise durante un turno di lavoro in aeroporto un collega, colpendolo con un'ascia. L'uomo soffre di problemi psichici, ta i quali anche la mania di persecuzione. È fuggito dalla Francia dopo aver commesso il delitto ed è ricercato dal 2011.

Jian Xia – indagato per omicidio

Il 16 novembre 2004, l'uomo avrebbe ucciso la studentessa cinese Yi Gu ad Haarlem. La giovane era incinta di sette mesi e il sospettato del delitto aveva portato via con sé diversi effetti personali della donna, tra le quali la carta di credito dalla quale aveva prelevato 1000 euro. I filmati della banca hanno permesso di identificare Jian Xia, ancora in fuga.

L'uomo potrebbe trovarsi in Belgio, dove è fuggito subito dopo il delitto. Zia è nato nella Cina nordorientale, nella provincia di Liaoning. Secondo gli inquirenti, in questo momento potrebbe vivere in Spagna con un nuovo nome e un altro aspetto.

Vladimir Vaclavek – indagato per omicidio

Il giovane è indagato per il reato di omicidio commesso nell'ottobre 2001 in Croazia. Al momento del delitto, Vaclavek aveva 20 anni. Oggi ne ha 43. Secondo gli inquirenti, al momento potrebbe usare lo pseudonimo di Salim Halibi. È considerato violento e pericoloso

Vladimir Vaclavek

Anton Zhivkov Petkovski – condannato all'ergastolo per duplice omicidio

Il 12 dicembre 2001 ha sparato a un uomo con una mitragliatrice insieme a un complice. Poche ore dopo il delitto nel villaggio di Selishte, in Bulgaria, Petkovski ha ucciso anche il complice con la stessa arma usata per togliere la vita alla vittima. Per impedire l'identificazione del compagno, gli ha anche fracassato il volto. L'uomo è stato condannato all'ergastolo l'8 ottobre 2012 ed è ricercato da allora

Ali Shehab Ahmed – indagato per omicidio

L'umo è accusato di aver ucciso più persone a Farsta Centrum, Stoccolma, nel giugno 2023. Ali è ricercato per omicidio e lesioni aggravante. Non ci sono ulteriori dettagli sui crimini da lui commessi.

Leons Rusins – indagato per omicidio in Lettonia

L'uomo è sospettato per l'omicidio del 16 aprile 2023 avvenuto in Lettonia. Secondo quanto reso noto, Rusins avrebbe bloccato la strada all'auto sulla quale viaggiavano l'ex moglie, il figlio e la suocera per poi rompere il finestrino della vettura e assassinare l'ex. L'uomo rischia 20 anni di reclusione.

Vincenzo Parisi – Condannato all'ergastolo per omicidio

L'uomo sarebbe parte attiva della magia pugliese e della criminalità organizzata di Foggia. Parisi è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Filippo RUsso e Franco Cavazzuti. Le vittime furono uccise a colpi di pistola. L'uomo sarebbe fuggito avvalendosi di una carta di identità falsa.

Maris Jankevics – indagato per omicidio

L'uomo avrebbe ucciso una donna sotto effetto dell'alcol il 2 aprile 2022 in Lettonia. Jankevics l'avrebbe colpita due volte al viso con un oggetto contundente e quattordici volte sul corpo. Secondo quanto emerso dalle indagini, dopo il delitto avrebbe provato a dare fuoco al corpo.