Quali supermercati resteranno aperti a Pasqua e Pasquetta 2025: l’elenco

A cura di Antonio Palma

Quali supermercati resteranno aperti a Pasqua e Pasquetta 2025? È la domanda che si fanno gli ultimi ritardatari delle compere pasquali ancora intenti in queste ore tra uova di cioccolato e le pietanze per i pranzi di domenica 20 e lunedì 21 aprile 2025. In questi giorni di festività, infatti, è sempre consigliabile controllare gli orari di apertura dei supermercati che possono variare significativamente.

Quali supermercati restano aperti a Pasqua in Italia

Dalla Coop all’Esselunga passando per Carrefour e Lidl le decisioni su aperture e chiusure nei giorni delle festività di Pasqua dei vari supermercati sono diverse. Ecco l’elenco di Quali supermercati resteranno aperti a Pasqua e Pasquetta 2025 diviso per ogni singola catena della grande distribuzione

Aldi – I supermercati della catena tedesca aldi permetteranno ai propri dipendenti di trascorrere la Pasqua a casa visto che tutti i negozi saranno chiusi domenica. Il 21 aprile rimarranno chiusi i seguenti punti vendita: Nichelino, Tortona, San Giuliano Milanese, Busto Arsizio, Vigevano v.le Industria, Moncalieri, Rivalta di Torino, Pogliano Milanese, Vigevano c.so Novara, Parma via Cicerone, Saluzzo, Seveso, Muggiò, Bagnolo Mella, Spilimbergo, Ronchi dei Legionari, Noale, Udine via Tricesimo, Mestre via Don Peron, Cittadella, Ferrara via Eridano, Verona v.le del Lavoro, Cassola, Sottomarina di Chioggia, Treviso, Vicenza v.le San Lazzaro, Dueville, Bologna p.za da Verrazzano, Lonato del Garda, Arco, Vicenza v.le Mazzini, Brescia via XX Settembre, Feltre, Belluno, Rubano, Pianiga, Sassuolo, Rimina via Circonvallazione, Castiglione delle Stiviere.

Bennet – Bennet manterrà chiusi i suoi negozi per tutta la giornata di Pasqua. Per il lunedì dell’Angelo, invece, sono previste numerose aperture, anche se con orari diversi.

Carrefour – I supermercati Carrefour invece adottano una politica più flessibile rispetto ad altre catene, con aperture che variano a seconda della regione e della città. Per questo motivo, è sempre consigliabile consultare il sito ufficiale per verificare gli orari specifici.

Conad – Tanti punti vendita Conad resteranno aperti sia a Pasqua che a Pasquetta 2025. La catena infatti lascia la decisione ai singoli punti vendita così come per gli orari che probabilmente saranno ridotti rispetto ai normali giorni.

Coop – Anche Coop lascia liberta decisione ai singoli punti vendita su eventuali chiusure ma per i punti vendita che resteranno aperti nei giorni di Pasqua e Pasquetta gli orari subiranno della variazioni.

Esselunga – La catena di supermercati Esselunga ha comunicato che tutti i suoi punti vendita resteranno chiusi il giorno di Pasqua, domenica 20 aprile, mentre per la giornata di Pasquetta bisogna controllare gli orari di chiusura per ogni singolo negozio.

Famila – I Supermercati Famila rimarranno chiusi il 20 aprile, giorno di Pasqua, mentre per il 21 aprile molti punti vendita rimarranno aperti anche se con orari ridotti, la maggior parte solo al mattino.

Il Gigante – La catena il Gigante ha annunciato che alcuni suoi punti vendita saranno eccezionalmente sia a Pasqua che a Pasquetta.

Lidl – I negozi Lidl resteranno chiuso nella giornata di domenica mentre seguiranno orari normali a Pasquetta

Md – I supermercati MD saranno chiusi la domenica di Pasqua (20 aprile), ma riapriranno il lunedì di Pasquetta (21 aprile) con orario ridotto, come tutti i festivi.

Pam – Pam chiuderà i propri negozi la domenica di Pasqua ma riaprirà i propri negozi lunedì 21 aprile con orario ridotto

Penny Market – La catena ha annunciato che i propri negozi esterno chiusi a Pasqua mentre per Pasquetta la maggior parte resteranno aperti anche se spesso con orari ridotti a sola mezza giornata