Chi era Amanda Overstreet, la 15enne i cui resti sono stati trovati nel freezer di una casa in Colorado Ch è Amanda Leariel Overstreet, la 15enne statunitense scomparsa nel nulla nel 2005, i cui resti rinvenuti nel freezer di una casa a Grand Junction, in Colorado: indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto successo.

A cura di Ida Artiaco

Amanda Leariel Overstreet (Facebook).

Sono di Amanda Leariel Overstreet, 15enne scomparsa nel nulla nel 2005, i resti rinvenuti nel freezer di una casa a Grand Junction, in Colorado, Stati Uniti. È quanto ha confermato il test del Dna effettuato su quanto restava della giovane dopo che nei mesi scorsi, a gennaio per la precisione, era stata fatta la macabra scoperta in seguito alla vendita dell'abitazione.

Overstreet era una adolescente residente nella contea di Harris, in Texas. E pare fosse la figlia biologica del precedente proprietario della casa in cui sono stati trovati i suoi resti, nello specifico la testa e gli avambracci, senza la mani e in avanzato stato di decomposizione. Tuttavia, della ragazza non è mia stata denunciata la scomparsa. Per cui sono ancora molti i dubbi sulla vicenda. Per questo è stata avviata una indagine per omicidio, per cercare di ricostruire esattamente quanto successo.

Difficile anche ipotizzare chi possa essere il killer. Come ha confermato lo sceriffo della contea di Mesa ai media locali, "il nuovo proprietario dell'immobile era completamente all'oscuro dell'identità dei precedenti inquilini. La casa è stata acquistata, completamente ristrutturata e venduta all'attuale proprietario". Secondo Colorado Public Radio, la casa dove è stata fatta la scoperta in precedenza apparteneva a Bradley David Imer, un uomo morto per complicazioni del Covid nel 2021, e sposato con Leanne Overstreet. Ma non è chiaro chi abbia ucciso la giovane, facendo poi a pezzi il cadavere.

Per altro, la sua storia familiare appare turbolenta. Da alcune testimonianze condivise in questi giorni sui social network dai suoi ex compagni di classe, Amanda pare sia nata nella contea di Harris, in Texas, ma è cresciuta a Kountze, sempre in Texas. È stata adottata dalla nonna Nelda Overstreet all'età di tre anni. La madre biologica di Amanda, Leanne Imer, perse la custodia a causa di negligenza e abusi. Ma dopo la morte della nonna, a cui fu diagnosticato un cancro ai polmoni, fu costretta a vivere con Leanne, il marito e la loro figlia Elsie, trasferendosi a Grand Junction. Da allora nessuno più l'ha più vista o sentita. Le indagini continuano.