Chi è Parastoo Ahmadi, la cantante iraniana che ha sfidato il regime esibendosi senza velo Si chiama Parastoo Ahmadi, la cantante e compositrice iraniana che alcuni giorni fa ha pubblicato sul suo canale Youtube il video di un concerto nel quale si è esibita senza il velo imposto dalla legge alle donne. "Mi rifiuto di smettere di cantare per il Paese che amo", ha detto. La performance ha attirato il sostegno di molti ma anche l'ira della polizia morale.

A cura di Eleonora Panseri

Parastoo Ahmadi

Si chiama Parastoo Ahmadi, la cantante e compositrice iraniana che alcuni giorni fa, mercoledì 11 dicembre, ha pubblicato sul suo canale Youtube il video di un concerto nel quale si è esibita senza l'hijab, il velo islamico imposto dalla legge alle donne iraniane, attirando il sostegno di molti ma anche l'ira della polizia morale.

Ieri, giovedì 12 dicembre, la magistratura iraniana ha fatto sapere di aver aperto un'inchiesta contro la cantante, affermando che si era trattato di "un concerto illegale". Secondo l'agenzia di stampa Mizan , il concerto "non rispettava gli standard legali e culturali del Paese".

La dichiarazione della magistratura non specifica quali accuse potrebbero essere mosse contro Ahmadi e il suo team di produzione. La donna ha tenuto l'esibizione in uno dei luoghi tradizionali dell'Iran, indossando un lungo abito nero e mostrando i capelli. La performance si chiama "Karvansara Concert" ed è stata trasmessa in diretta sul suo canale YouTube mercoledì sera.

Il video ha attualmente totalizzato più di 800mila visualizzazioni su YouTube. Molti utenti sui social hanno descritto l'esibizione come un coraggioso atto di sfida contro le restrizioni che la Repubblica islamica impone alle donne in Iran. Tra queste, c'è il divieto di cantare in pubblico e di mostrare capelli o parti del corpo, a eccezione di viso e mani, in luoghi pubblici.

La dissidente in esilio Masih Alinejad ha parlato del concerto, definendolo “storico”; Karim Sadjadpour, esperto del thinktank Carnegie Endowment, ha descritto l'esibizione come “una nuova crepa nelle fondamenta della teocrazia iraniana in decadenza”. Mentre le attiviste per i diritti delle donne hanno detto che il concerto potrebbe essere visto come una continuazione del movimento di resistenza delle donne contro il regime Woman Life Freedom (Donna, vita, libertà).

All'inizio della sua esibizione Ahmadi ha parlato a un pubblico immaginario e lo ha salutato come durante un vero concerto. "Sono Parastoo, la ragazza che non riesce a stare zitta e si rifiuta di smettere di cantare per il Paese che ama" – è il messaggio che ha mandato la cantante – "Ascoltate la mia voce in questo concerto e sognate una nazione libera e bella. Un atto di resistenza".

Dalla rivoluzione islamica del 1979 le donne iraniane devono coprirsi i capelli e non possono cantare in pubblico. Ahmadi, che su Instagram conta oltre 14mila follower, sui suoi profili ha postato le sue canzoni, comprese le ballate pubblicate nel 2022-2023 a sostegno delle proteste di massa del movimento nato dopo la morte di Mahsa Amini, la ragazza di 22 anni picchiata e arrestata perché non indossava il velo.