Chef Panfilo Colonico sequestrato in Ecuador, le ombre sul passato: già vittima di una sparatoria Lo chef Panfilo Colonico era stato vittima alcuni mesi fa di uno strano episodio violento, era finito al centro di una sparatoria non distante del suo ristorante inEcuadore, “Il Sabore mio”. “Ci dissociamo da questa vicenda che non vogliamo commentare” sono le parole della moglie e delle figlie in Italia.

A cura di Antonio Palma

Sono tanti gli interrogativi ancora aperti e pochi i punti certi del rapimento di Panfilo Colonico, lo chef italiano sequestrato da uomini armati nel suo ristorante in Ecuador lo scorso venerdì. La polizia locale ha ricevuto un video da parte dei rapitori dell'uomo il cui contenuto però non è stato reso noto a parte il fatto che nel filmato si vede lo chef che è vivo e in buone condizioni. Non si sa al momento se c'è stata una richiesta di riscatto né l'ammontare della eventuale somma richiesta

Gli investigatori del Paese sudamericano stanno cercando di chiarire la vicenda ma per ora il caso sembra avvolto nel mistero anche a causa delle tante ombre che sono emerse nel recente passato della vittima. Non si esclude nemmeno la pista del regolamento di conti.

Lo chef Panfilo Colonico infatti era stato vittima alcuni mesi fa di uno strano episodio violento, era finito al centro di una sparatoria, in una zona non distante del suo ristorante "Il Sabore mio", la cui dinamica non era stata chiarita del tutto. Lo stesso chef aveva spiegato che si era trattato di un tentativo di furto della sua auto anche se ora il sospetto è che potesse essere qualcosa di più, ma saranno le indagini in corso a chiarire se esiste o meno un collegamento tra il rapimento e i fatti dello scorso gennaio.

Dai primi riscontri della Farnesina inoltre sembra che lo chef abbia a carico diverse denunce per truffa e che abbia contratto debiti con più persone. Del resto anche la sua partenza da Sulmona, qualche anno fa in periodo covid, non era stata felice ma dettata da una situazione familiare ed economica insostenibile. "Non abbiamo più alcun rapporto con lui da oltre vent'anni e ci dissociamo da questa vicenda che non vogliamo commentare" sono le parole della moglie e delle due figlie.

Intanto gli investigatori stanno cercando di fare luce su eventuali complici dei rapitori. La polizia infatti ha sequestrato i telefonini di alcuni dipendenti del locale di Panfilo Colonico temendo che tra di loro possa esserci un basista. Il rapimento è avvenuto nel pomeriggio di venerdì quando un gruppo di persone armate e vestite da poliziotto hanno fatto irruzione nel ristorante imponendo all'uomo di seguirli, cosa che lo chef ha fatto senza opporre nessuna resistenza come si vede nei video del telecamere di sorveglianza del locale e della zona.