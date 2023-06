Ecuador, chef italiano rapito nel suo ristorante: portato via da uomini armati di mitra e pistola Panfilo Colonico, titolare e cuoco di “El sabore mio”, uno dei più rinomati ristoranti di Guayaquil (Ecuador), è stato sequestrato venerdì pomeriggio da uomini armati.

A cura di Davide Falcioni

Un cittadino italiano è stato rapito due giorni fa in Ecuador. Lo hanno confermato fonti della Farnesina e dell'ambasciata italiana a Quito, che stanno seguendo attentamente la vicenda.

Vittima del sequestro di persona Panfilo Colonico, soprannominato Benny, titolare e cuoco di "El sabore mio", uno dei più rinomati ristoranti di Guayaquil (Ecuador). L'uomo, originario di Sulmona, è stato avvicinato da due individui armati di pistola e mitragliatore che, dopo essersi introdotti nel suo ufficio, gli hanno intimato di seguirli, cosa che lo chef ha fatto senza opporre nessuna resistenza. Da quel momento di lui si sono completamente perse le tracce.

Stando a quanto riferisce il quotidiano abruzzese Il Centro, che per primo ha dato la notizia, il rapimento sarebbe avvenuto intorno alle 16 e 30 locali di venerdì a La Garzota, quartiere non distante dall’aeroporto della metropoli di Guayaquil, capitale commerciale dell’Ecuador. A dare l'allarme, contattando altri cittadini italiani presenti in città, sarebbero stati i dipendenti del ristorante di Panfilo Colonico. Ben presto la notizia è stata diffusa sui principali siti online dell’Ecuador e poi confermata dalle autorità italiane, che hanno informato la famiglia del ristoratore.

Il momento del sequestro

I concitati momenti del sequestro sono stati ripresi dalle telecamere del ristorante: si possono vedere due individui vestiti da poliziotti che restano fuori il locale mentre altri due, che nel filmato entrano in scena in un secondo momento, si avvicinano al bancone del locale e poi, minacciandolo con una pistola, portano via il cuoco. La scena del rapimento sarebbe stata ripresa anche da un passante con il cellulare.

Non sono al momento ancora noti i motivi del rapimento: gli investigatori si stanno concentrando sull'ipotesi legata ai soldi, ricollegando quindi il gesto a una possibile richiesta di riscatto. Le indagini sono tuttora in corso.

Originario de L'Aquila, Colonico è nato in Canada ma, sempre legato alla sua terra, si era ristabilito a Sulmona, dove aveva aperto il ristorante “La Magnolia”. Tornato nel Paese nordamericano aveva lavorato nel campo edile per poi tornare al suo primo amore: la ristorazione. L'idea di sperimentarla in Ecuador era nata un paio di anni fa, insieme a un gruppo di amici ecuadoriani, che poi lo hanno convinto ad esplorare il loro Paese. È stato quindi aperto il ristorante "Il Sabore mio" che in pochi mesi ha conquistato i gusti degli ecuadoriani appassionati di buona cucina.