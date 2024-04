Coppia cena in 7 ristoranti di lusso del Galles ed esce senza pagare, la incastra un locale italiano

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Una coppia di Sandfields è stata arrestata nel Galles dopo aver mangiato senza pagare in almeno 7 ristoranti di Port Talbot. I due, un uomo di 41 anni e la compagna di 39, sono stati accusati di frode per aver usufruito di servizi a pagamento senza poi saldare il conto e di furto. Secondo quanto reso noto, la coppia avrebbe accumulato un debito di più di 300 sterline in diversi ristoranti del Galles. Uno degli ultimi frequentati, un locale di lusso a Swansea, avrebbe con i due fidanzati un conto in sospeso di ben 329 steline.

Tra i ristoranti truffati, anche uno di gestione italiana, il locale "Bella Ciao". Nell'attività commerciale gestita da due italiani, il 41enne e la 39enne avrebbero cenato per un conto di 151 sterline mai saldato, così come alla pizzeria The Yard di Cowbridge.

Secondo le autorità del Galles, infatti, per i due le cene senza saldare il conto sarebbero diventate un vero e proprio sistema collaudato. Entrambi infatti sarebbero riusciti ad allontanarsi indisturbati dai ristoranti che frequentavano con la scusa di aver dimenticato il denaro in auto o di dover recuperare i contanti al bancomat più vicino.

Lo schema per truffare i ristoratori era quasi sempre lo stesso: a fine cena, uno dei due indagati si avvicinava al bancone per pagare con una carta di credito che puntualmente veniva rifiutata dal sistema. Dopo aver effettuato un paio di tentativi, uno dei due truffatori chiedeva di poter raggiungere il bancomat più vicino per prelevare il denaro. A quel punto, la coppia si dileguava con la scusa di prendere dei contati allo sportello.

A incastrarli poco prima dell'arresto, il ristorante italiano Bella Ciao, l'ultimo ad averli serviti. I due sono infatti stati ripresi dalle telecamere a circuito chiuso del locale mentre cercavano di pagare il conto con la carta di credito vuota. Al bancone vi era la 39enne che dopo due tentativi avrebbe chiesto ai titolari di andare a recuperare un'altra carta di credito in auto.

Dopo essersi allontanata, la donna non ha però fatto ritorno e così sono partite le indagini. I due clienti, inoltre, usavano un numero falso per effettuare le prenotazioni al ristorante e pertanto, dopo le truffe, non potevano essere contattati.

Grazie alle immagini delle telecamere del locale Bella Ciao, le forze dell'ordine sono però riuscite a individuare la 39enne, identificandola poco dopo per poi far scattare le manette.