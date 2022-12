Cerca di superare muro Messico-Usa con il figlio di 3 anni e precipita nel vuoto: papà morto sul colpo Un uomo di 50 anni è morto sul colpo dopo essere precipitato nel vuoto mentre cercava di superare il confine tra Messico e Usa con il figlioletto di 3 anni in braccio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo di 50 anni è morto dopo essere precipitato giù dal muro al confine tra Stati Uniti e Messico. Brijkumar Daxiniprasad, così si chiamava la vittima, stava cercando di raggiungere gli Stati Uniti dal Messico insieme alla moglie e al figlioletto di 3 anni. La donna, che è caduta sul suolo di San Diego e ha subito una frattura all'anca, è stata trasportata d'urgenza in ospedale.

Daxiniprasad, invece, è deceduto sul colpo a causa di un trauma cranico. La coppia, insieme al loro bimbo di 3 anni, faceva parte di un gruppo di 40 migranti che stava cercando di arrivare negli Usa. In 30 sono stati in grado di attraversare i confini prima dell'incidente. Sono stati tutti intercettati dalla pattuglia di frontiera americana. Altri 9 sono riusciti a superare il muro dopo la morte del 50enne, ma sono stati fermati dalle forze dell'ordine.

La legge numero 42 sulla tutela della salute pubblica per prevenire la diffusione del Covid-19 cadrà il prossimo 21 dicembre. La norma limita le migrazioni ai confini settentrionali e meridionali col Messico e prevede l'espulsione rapida dei migranti che riescono a superare il muro e chiedono asilo negli Usa. A partire dalla prossima settimana, la legge 42 non potrà essere usata per allontanare rapidamente i richiedenti asilo.

Secondo alcuni stati americani, l'abolizione della legge 42 porterebbe "un'ondata anomala di migranti" sul suolo americano e hanno chiesto all'amministrazione Biden di prorogare gli effetti della norma. Un giudice della Louisiana si è fatto carico della mozione, sostenendo che la nuova amministrazione non abbia seguito le procedure amministrative che richiedono la diramazione di un avviso pubblico con mesi di anticipo per raccogliere i pareri riguardanti una decisione legata alla tutela della salute pubblica.

Washington però ha respinto la mozione, confermando la necessità di abolire la norma entro il 21 dicembre in quanto "limitativa della libertà".