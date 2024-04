Cavalli della guardia reale fuggono nel traffico e si schiantano su bus e taxi a Londra: feriti e caos Come si vede nei video registrati dai passanti, prima che gli addetti potessero catturali, i cavalli hanno iniziato a correre all’impazzata tra vetture, autobus e passanti, generando panico e anche qualche incidente. Alla fine si sono registrati quattro feriti, trasportati in ospedale, e diversi cavalli hanno riportato lesioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura questa mattina tra le strade di Londra quando cinque cavalli della guardia reale dell'esercito britannico hanno disarcionato i militari e sono scappati, iniziando a correre imbizzarriti nel centro della capitale britannica. Come si vede nei video registrati dai passanti, prima che gli addetti potessero catturali, i cavalli hanno iniziato a correre all'impazzata tra vetture, autobus e passanti, generando panico e anche qualche incidente. Alla fine si sono registrati quattro feriti, trasportati in ospedale, e diversi cavalli hanno riportato lesioni.

Tutto si è consumato in poco più di dieci minuti intorno alle 8.30 di oggi mercoledì 24 aprile. Gli animali erano impegnati in un'esercitazione a Buckingham Palace quando qualcosa li ha spaventati. Hanno disarcionato i soldati e hanno attraverso di corsa il centro di Londra. Minuti di caos che hanno mandato in tilt il già caotico traffico londinese.

Durante la corsa, uno dei cavalli si è schiantato contro un taxi in attesa fuori da un Hotel, mandando in frantumi finestrini e danneggiando le portiere. Un altro si è scontrato con un autobus turistico, mandando in frantumi una parte del parabrezza del mezzo. Nell'impatto gli animali si sono anche feriti.

Nei video, che sono immediatamente circolati sui social media, si vedono un cavallo grigio e uno nero che corrono per Aldwych, uno ricoperto di sangue sul petto e sulle gambe. L'esercito ha riferito che i cavalli sono stati poi catturati una decina di minuti dopo e riportati al campo e che sia ai soldati disarcionati che agli animali sono state prestate le cure necessarie.

Un portavoce dell'esercito ha riferito alla BBC che soldati e cavalli erano impegnati in un'esercitazione prolungata prima dell'ispezione del maggiore generale, che avrebbe dovuto svolgersi giovedì a Hyde Park. Il gruppo era composto da sei soldati e sette cavalli. Quattro soldati sono stati disarcionati e cinque cavalli sono scappati.

Il servizio di ambulanza di Londra ha riferito invece che quattro persone sono state curate dai paramedici a Buckingham Palace Road, Belgrave Square e all'incrocio tra Chancery Lane e Fleet Street. Tutte e quattro sono state portate in ospedale. L'ipotesi prevalente indica che i cavalli siano stati spaventati dall'improvviso rumore di un cantiere edile dove gli operai stavano scaricando detriti di lavorazione.