Torna dalle vacanze e trova la casa demolita. La ditta: “Abbiamo sbagliato indirizzo” Susan Hodgson è tornata dalle vacanze e ha trovato la casa di famiglia ad Atlanta demolita per errore: un dipendente della ditta “You Call It We Hault It”, responsabile dell’abbattimento, ha ammesso di aver sbagliato indirizzo dopo aver controllato il permesso. L’azienda, per il momento, non ha intrapreso altre azioni.

A cura di Matteo Pelliccia

Nel sud-ovest di Atlanta, un incidente senza precedenti ha sconvolto la vita di Susan Hodgson, proprietaria di una casa nella capitale dello stato della Georgia, Stati Uniti d'America. Quando è tornata da una breve vacanza il mese scorso, ha trovato al posto della sua amata abitazione un monte di macerie, tutto a causa di un errore sconvolgente commesso da un'azienda locale.

In un'intervista concessa ad Associated Press, Susan Hodgson ha espresso la sua rabbia e incredulità per ciò che è accaduto. "Sono furiosa", ha dichiarato con sdegno. "Continuo a svegliarmi pensando che sia tutto uno scherzo o qualcosa del genere? Sono semplicemente sotto shock’".

L'errore fatale è emerso quando un vicino di Hodgson, mentre era in viaggio, l'ha chiamata chiedendole se avesse incaricato qualcuno di demolire la sua casa vuota. La risposta di Susan è stata un chiaro "no", ma ciò che ha seguito è stato al di là di ogni immaginazione.

Il vicino ha scoperto che dei lavoratori stavano demolendo l'intera casa. Quando ha cercato di affrontarli, la situazione è degenerata ulteriormente. Susan Hodgson racconta che il vicino ha ricevuto una risposta aggressiva, con gli operai che le intimavano di "stare zitta e farsi gli affari suoi".

Sconvolta da ciò che aveva sentito, Hodgson ha inviato un membro della sua famiglia per indagare sulla situazione. La richiesta di vedere un permesso per la demolizione ha scatenato una sconvolgente scoperta: la persona responsabile del sito ha ammesso che si trovavano all'indirizzo sbagliato.

La casa di Hodgson era rimasta chiusa con assi per circa quindici anni, ma nonostante questo, era in perfette condizioni. Le tasse erano state regolarmente pagate, il giardino era ben tenuto, e tutto sembrava essere in ordine.

La reazione di Susan Hodgson è stata immediata. Ha sporto denuncia presso le autorità di polizia e ha contattato gli avvocati, ma la situazione è ancora irrisolta. "Siamo in attesa di un processo per capire cosa fare", ha dichiarato. "Continuiamo a premere in diverse direzioni per vedere se succederà qualcosa".

In questo momento, la società responsabile della demolizione, "You Call It We Haul It", con sede ad Atlanta, non ha ancora contattato Susan Hodgson. La sua incredulità è palpabile: "Come hanno fatto certe persone a demolire la proprietà di qualcuno e poi andarsene? È difficile credere che qualcuno pensi di avere il diritto di venire, fare a pezzi qualcosa, andarsene e non tornare indietro. Cosa devo fare per risolvere questo problema?".

Fino a questo momento, l'azienda non ha fornito una risposta adeguata all'accaduto, sebbene abbia dichiarato di essere in fase di indagine e di lavorare per risolvere la situazione.