Carro funebre sbanda e finisce in un burrone: conducente “salvato” dal cadavere L’incidente è avvenuto a Grand Junction, in Colorado. L’autista stava trasportando il corpo per una donazione di organi, quando ha perso il controllo del carro funebre su una strada innevata ed è finito verso un precipizio…

A cura di Biagio Chiariello

Un conducente di carro funebre in Colorado ha evitato per un pelo di precipitare in un burrone. Deve in qualche modo ringraziare la salma che stava trasportando, abbastanza pesante da impedire all'altro lato del veicolo di ribaltarsi oltre il bordo del precipizio.

L'autista della Hubbard & Sons si trovava a Grand Junction, nella contea di Mesa, dove stava trasferendo un corpo per una donazione di organi nelle prime ore del 29 gennaio scorso quando è stato costretto a cambiare corsia per evitare un automobilista in fase di sorpasso, ha riferito CBS News Colorado lunedì. Ha perso il controllo del carro funebre e si è schiantato contro la barriera dell'Interstate 70 prima di fermarsi con le ruote anteriori che penzolavano dal baratro.

Le immagini dei soccorritori intervenuti sulla scena mostrano il veicolo coperto di neve e incuneato verso il precipizio.

Sebbene l'autista e la sua famiglia abbiano rifiutato di essere intervistati, hanno ammesso all'emittente CBS News che il contrappeso della salma nella parte posteriore dell'auto probabilmente gli ha impedito di finire nell'oblio. E gli ha salvato la vita.

"È un figlio di put*ana davvero fortunato quello lì", si può sentir dire da un agente nel filmato della scena. Si sente poi il giovane addetto alle pompe funebri parlare al cellulare dal retro di un'auto della polizia, mentre racconta quello che gli è appena successo: "Sono letteralmente rimbalzato fino al burrone. Ero come in bilico, e poi quando, tipo, ho aperto i miei… occhi, ho pensato tipo ‘Santo cielo' e tossivo come un matto perché c'era fumo ovunque."

Secondo la ABC News, la donazione della persona deceduta ha salvato non solo l'autista del carro funebre, ma ha anche otto persone che hanno beneficiato dei suoi organi.