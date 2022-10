Carlo III nomina Rishi Sunak primo ministro ma rompe una tradizione decennale della Regina Elisabetta Carlo III ha assegnato ieri a Rishi Sunak l’incarico di formare il nuovo governo inglese. Era la prima volta per lui dalla proclamazione a Re. Tra le novità rispetto al regno della madre, la Regina Elisabetta, la sala scelta per l’incontro.

A cura di Ida Artiaco

Re Carlo III ha accolto ieri a Buckingham Palace il nuovo premier Rishi Sunak, assegnandogli l'incarico di formare il nuovo governo dopo le dimissioni a tempo di record di Liz Truss. Un evento importante per il sovrano, chiamato per la prima volta dalla sua proclamazione a investire il primo ministro dopo l'elezione a leader del partito conservatore.

Non solo, però. L'incontro tra i due verrà anche ricordato perché Carlo ha platealmente rotto una tradizione decennale, portata avanti da sua madre, la defunta Regina Elisabetta. Anche se Carlo ha seguito il protocollo, infatti, ci sono state alcune differenze nella messa in scena rispetto al regno di Elisabetta.

La cerimonia si è svolta come di consueto a Buckingham Palace, dove Carlo III è arrivato in auto, essendo la sua residenza ancora a Clarence House, a differenza della madre che viveva stabilmente al palazzo reale. Unico strappo alla regola è stato all'inizio dello scorso settembre, quando la regina incontrò Liz Truss al castello di Balmoral: la sovrana era malata, non poteva tornare a Londra, ed infatti qualche giorno dopo si verificò la sua morte.

Leggi anche Presentate le prime monete con l'effigie di Carlo III

La novità più importante riguarda la stanza in cui si è svolta la cerimonia. Mentre la regina Elisabetta II nominava i suoi primi ministri in una stanza blu, la cosiddetta aula di tribunale di Buckingham, Carlo III ha ricevuto Sunak in quella che è nota come Sala del 1844, intitolata all'udienza che vi ebbe luogo nel 1844 con lo zar Nicola I e che ha già usato nei primi giorni del suo regno per incontrare i dignitari.

Come ha spiegato al The Telegraph Nigel Fletcher, storico politico del King's College di Londra, "l'uso da parte del re della Sala del 1844, dove ora sembra tenere tutte le sue udienze, credo rifletta il fatto che la sala delle udienze faceva parte degli appartamenti privati della sua defunta madre".

Secondo la stampa britannica, a cambiare è stata anche la durata dell'incontro, ben mezz'ora in più rispetto a quanto fatto da Elisabetta con i predecessori di Sunak. Mentre la Regina era solita intrattenersi con il nuovo premier per 15 minuti, Carlo è rimasto per 30 minuti a parlare con Sunak.