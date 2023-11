Cane resta accanto al corpo del padrone morto per due mesi, come ha fatto Finney a sopravvivere L’incredibile storia della cagnolina Finney, esemplare di Jack Russell. Scomparsa lo scorso agosto col suo padrone durante un’escursione per raggiungere la vetta del Blackhead Peak, in Colorado, è stata ritrovata il 30 ottobre accanto al corpo senza vita dell’uomo. Era viva e stava bene.

A cura di Biagio Chiariello

Rich Moore e Finney

Una "magnifica storia di sopravvivenza". Così i soccorritori hanno definito la storia di Finney, una femmina di Jack Russell, ritrovata sulle montagne del Colorado in circostanze ancora del tutto da chiarire. Ma quella di questa cagnetta è anche una storia d'amore incondizionato: quello nei confronti del suo padrone.

Finney è infatti rimasta a fianco del corpo senza vita del suo compagno, Rich Moore, 71enne, per ben 10 settimane, sino a quando non è stata individuata da un cacciatore locale che ha poi dato l'allarme. L'animale per tutto questo tempo è sopravvissuta dando la caccia a piccoli animali, hanno poi spiegato i soccorsi.

Rich e il suo cane erano scomparsi il 19 agosto durante un'escursione al Blackhead Peak. Delinda VanneBrightyn, del gruppo di volontari Taos Search and Rescue, ha spiegato che le ricerche – tra il lato occidentale della montagna, il punto in cui era parcheggiata l'auto del signor Moore e la vetta – sono durate settimane.

Oltre due mesi dopo, il 30 ottobre, un uomo che stava cacciando ha individuato il corpo dell'anziano sulle montagne di San Juan – a circa 2,5 km a est della vetta – con Finney al suo fianco. Era ancora viva ma pesava circa 2,7 kg, circa la metà del suo peso corporeo originale.

Un'altra foto di Finney

Non è chiaro come abbia fatto a sopravvivere da sola, in una zona così impervia e con la presenza di predatori "come leoni di montagna, coyote e orsi". Secondo VanneBrightyn ha cacciato "piccoli animali come topi".

"I Jack Russell sono piuttosto feroci, devo dire, sono piccoli ma belli tosti", ha detto, aggiungendo che la "magnifica storia di sopravvivenza" di Finney è una testimonianza della sua "dedizione e lealtà" verso il suo proprietario.

Secondo quanto riferito, il cane è stato portato immediatamente dal veterinario per dei controlli, prima di potersi riunire alla famiglia. "Siamo molto lieti che Finney sia stata restituita ai suoi cari… hanno perso la persona amata, ma hanno ancora questo cane meraviglioso e fedele", ha concluso la donna.