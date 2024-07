Cane attacca bimbo dei vicini e lo azzanna al collo in Uk: “Smettetela di dire non succederà a me”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Un bambino di 10 anni è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni in Inghilterra dopo che il cane dei vicini lo ha attaccato azzannandolo al collo. Il terribile episodio, avvenuto nella mattinata di oggi a Doncaster, ha visto come protagonista un esemplare di XL Bully non registrato. Per questo la polizia del South Yorkshire ha arrestato la proprietaria, una donna di 37 anni, e i figli adolescenti di 13 e 15 anni, che in quel momento avevano la custodia del cane.

Secondo ricostruito dalla polizia locale, il bambino si trovava nel giardino dei vicini quando è stato attaccato dal cane. Per motivi da chiarire, il cane si è scagliato sul piccolo e lo ha morso al collo provocandogli gravissime lacerazioni. Il piccolo è stato poi soccorso e trasportato in ospedale dove e i medici sono riusciti a fermare l'emorragia, dichiarandolo fuori pericolo di vita.

"Gli agenti sono intervenuti presso una proprietà a Balby alle 10:15. Si pensa che il bambino si trovasse nel giardino di una proprietà vicina dove era ospitato anche il cane XL Bully. L'animale ha attaccato il bambino, gli ha tirato la testa in modo aggressivo da un lato all'altro e lo ha morso il collo, causandogli gravi ferite da lacerazione. L'emorragia è stata controllata ed è fuori pericolo" ha ricostruito la polizia, aggiungendo: "Una donna di 37 anni è stata arrestata con l'accusa di possesso di una razza di cane proibita, di aver lasciato che un cane diventasse pericoloso e fuori controllo e di negligenza nei confronti di un minore. Anche due adolescenti di 13 e 15 anni sono stati arrestati con l'accusa di aver lasciato un cane fuori controllo e di possesso di una razza di cane proibita. Successivamente sono stati rilasciati. Il cane è stato sequestrato e rimane nei canili della polizia".

"Un bambino sta iniziando le vacanze estive in ospedale dopo essere stato sbranato da un cane. Questo incidente avrebbe potuto avere una fine tragica e causare una morte. Continuiamo a esortare le persone a smettere di pensare ‘non succederà a me'. I proprietari devono essere responsabili, comprendere il proprio cane, il suo comportamento e garantire la sicurezza di tutti" ha dichiarato l'ispettrice capo Emma Cheney, aggiungendo: "Con le vacanze scolastiche, il tuo bambino potrebbe trascorrere più tempo a casa o in casa di amici e familiari. Adottare semplici accorgimenti per consentire ai cani di avere il proprio spazio può fare la differenza tra la vita e la morte".