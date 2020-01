La polizia di Ottawa, la capitale del Canada, sta indagando su "una sparatoria" che ha lasciato "un morto e tre feriti gravi" in Gilmour Street. Agenti e paramedici sono stati chiamati sulla scena poco prima delle 7:30 (ora locale, le 13.30 in Italia) per un allarme relativo a "feriti multipli". A partire dalle 8, i paramedici hanno affermato che almeno quattro persone sono state trasportate in ospedale con lesioni "gravi". Una di loro sarebbe poi deceduta. Tra le persone coinvolte ci sarebbe anche un minorenne: è stato trasportato all'ospedale pediatrico dell'Ontario orientale, e le sue condizioni sono stabili.

L'area si trova a circa un chilometro a sud dalla zona del Parlamento. La polizia sta chiedendo di evitare la zona. I dipendenti del governo hanno dichiarato che è attualmente in corso una "risposta coordinata" e un funzionario ha dichiarato a Radio-Canada che "lo sparatore non è più attivo", per quanto non sarebbe in stato di detenzione.

"La polizia sta rispondendo a una sparatoria nell'isolato 400 di Gilmour Street. Sono state segnalate diversi feriti. E' in corso una risposta coordinata. Si prega di evitare la zona. Seguiranno ulteriori informazioni", si legge sull'account Twitter della polizia locale.