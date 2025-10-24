Camion si blocca nel traffico, treno lo travolge e lo trascina via: il video dello schianto in Indonesia

Il terribile schianto a un passaggio a livello nella città di Semarang, a Giava, ha danneggiato il treno e distrutto il camion ma fortunatamente non ha causato né vittime né feriti. Il conducente, un 27enne del posto, aveva già abbandonato l’abitacolo allontanandosi mentre macchinisti e passeggeri non hanno riportato lesioni.

Un camion con rimorchio fermo a metà sui binari. Poi l'arrivo improvviso del treno che lo trascina via facendolo girare su se stesso e trascinandolo letteralmente per centinaia di metri lungo la linea ferroviaria. Sono le immagini, catturate da un video, di uno spaventoso incidente ferroviario avvenuto martedì scorso in Indonesia, sulla tratta ferroviaria Semarang-Surabaya, nella città di Semarang, sulla costa settentrionale dell'isola di Giava.

Uno schianto terribile che fortunatamente però non ha causato né vittime né feriti. L'intera scena, avvenuta nel pomeriggio del 21 ottobre, è stata immortalata in un filmato registrato dai presenti con il telefonino è diventato poi virale sui social. Come si vede dal video infatti, il camion era già rimasto inevitabilmente bloccato sui binari a metà ed era chiaro che il treno in transito non sarebbe riuscita ad evitarlo in tempo. Per questo il conducente, un 27enne del posto, aveva già abbandonato l'abitacolo allontanandosi.

Secondo quanto ricostruito finora, erano circa le 17 del pomeriggio quando c'è stata la collisione tra il treno passeggeri Harina e il camion con rimorchio. Nelle immagini si sente il treno suonare incessantemente per tentare di avvisare mentre il macchinista azionava il freno di emergenza ma il convoglio ovviamente non ha potuto arrestare la sua corsa fino all'impatto.

Il video amatoriale mostra la coda del camion che ruota di 180 gradi dopo essere stata colpita dal treno che prosegue la sua corsa per diverse centinaia di metri prima di arrestarsi. Fortunatamente i macchinisti a bordo della motrice non sono rimasti feriti così come i passeggeri del treno. L'impatto ha evitato di un soffio anche altri veicoli che erano fermi al passaggio a livello.

Secondo le autorità locali proprio la congestione del traffico sulla importante arteria stradale ha causato il blocco del camion con rimorchio proprio mentre sopraggiungeva il treno. Dopo l'impatto, il convoglio è rimasto fermo sul posto per ore bloccando completamente la circolazione. Secondo la società di trasporti locale, il treno ha subito danni alla motrice che dovranno essere riparati e il treno ha dovuto essere trainato di nuovo nella stazione cittadina.