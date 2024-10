Israele, tir piomba su fermata bus nel quartiere del Mossad, decine di feriti: “Autista ucciso dai presenti” La polizia ritiene l’episodio un atto volontario ma sta ancora indagando. Il portavoce Aryeh Doron ha detto che gli inquirenti trattano l’episodio come un attacco volontario e ha informato che l’uomo alla guida è stato ucciso da cittadini presenti sulla scena. I parenti dell’autista: “Ha perso il controllo a causa di un malore, non è aggressione”. CIrca 40 persone coinvolte e ferite tra cui alcune gravissime. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Decine di persone sono state colpite e ferite oggi in Israele dopo che un camion si è schiantato contro una fermata degli autobus vicino a Glilot, a nord di Tel Aviv, dove si trova anche il quartier generale del Mossad, l'agenzia di intelligence e servizio segreto dello Stato d'Israele. Secondo i media locali, la polizia ritiene l’episodio un atto volontario. Il portavoce della polizia, Aryeh Doron, infatti ha detto che la polizia tratta l'incidente come un attacco e ha informato che l’uomo alla guida è stato "colpito e neutralizzato" ed è morto. I parenti dell'uomo, un arabo-israeliano hanno però smentito e spiegato che ha perso il controllo a causa di un malore e non si tratta di un'aggressione.

Le forze dell’ordine hanno dichiarato che nella zona sono state dispiegati ingenti uomini e mezzi e hanno chiesto agli automobilisti di evitare il quartiere. Dopo l’allarme, scattato nella mattina di oggi, domenica 27 ottobre, sul posto sono intervenute numerose ambulanze dei servizi di emergenza medica. I servizi di emergenza del Magen David Adom riferiscono di almeno quaranta persone ferite nel presunto attacco terroristico di cui almeno 5 trasportate in ospedale in gravissime condizioni. Altri sei sarebbero in condizioni moderate e decine in condizioni lievi.

Alcune delle persone colpite sono rimaste incastrate e intrappolate sotto il camion, che ha colpito un bus fermo nella stazione di servizio, ed è stato necessario l'intervento dei vigli del fuoco per tirarle fuori. Il tir ha colpito all'incrocio di Glilot, nei pressi di Herzliya, zona dove si trova il quartier generale del Mossad e diverse unità di intelligence dell'Idf, tra cui l'unità di intelligence 8200.

Secondo i servizi di emergenza medica israeliani, la prima chiamata di soccorso è arrivata intorno alle 10 di domenica mattina e parlava di un camion che aveva colpito un bus una fermata degli autobus a Sderot Aharon Ya, vicino alla base di Glilot, a nord di Tel Aviv. Sul posto sono state inviate decine di ambulanze e soccorritori seguiti subito da numerose forze di polizia e militari.

Dalle prime immagini che arrivano dalla zona, si vede il tir bianco rimasto incastrato tra gli alberi a bordo strada e uno degli autobus che era fermo alla fermata per far salire e scendere i passeggeri. La polizia ha detto che da una prima indagine è emerso che l'autobus si era appena fermato per scaricare i passeggeri quando è arrivato un camion a tutta velocità che si è schiantato contro il mezzo e i passeggeri a terra che si trovavano alla fermata.

"I cittadini presenti sulla scena hanno sparato contro il camionista e lo hanno neutralizzato. Le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine", ha affermato la polizia in una nota dopo che un portavoce aveva parlato di attacco. I parenti dell'autista: "Ha perso il controllo a causa di un malore, non si tratta di un'aggressione". Secondo quanto riportato dai media in lingua ebraica, molti dei feriti erano anziani scesi da un autobus per recarsi a visitare un museo nelle vicinanze.