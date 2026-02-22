Camion cisterna esplode e fa strage in strada, il terribile video del gas che avvolge tutto: almeno 9 morti in Cile

Lo spaventoso incidente stradale in Cile dove un camion carico di GPL si è ribaltato perdendo il carico di gas che con una scintilla ha scatenato una devastante esplosione.

Un camion cisterna carico di GPL che si schianta e si ribalta in autostrada rovesciando tutto il suo contenuto sulla carreggiata innescando un'improvvisa e devastante nuvola di gas che avvolge tutto e tutti in un abbraccio mortale prima dell'esplosione. È la terribile sequenza di uno spaventoso incidente stradale avvenuto giovedì scorso a nord ovest di Santiago, in Cile, che ha causato almeno nove morti e oltre 10 feriti.

L'incredibile e devastante scena è stata ripresa anche in un video delle telecamere di sorveglianza dove si vede la nuvola di gas che avvolge automobilisti, camionisti e motociclisti in transito che all'ultimo momento cercano una via di fuga girando per cambiare senso di marcia o innestando la retromarcia venendo però irrimediabilmente avvolti dal gas che poco dopo cancella tutto dalla vista e si trasforma in un inferno di fiamme.

A innescare la fuga di gas e l'incendio mortale è stato un camion cisterna della compagnia Gasco che stava percorrendo un importante arteria stradale nel comune di Renca. Oltre all'autocisterna, il rogo ha completamente distrutto sette veicoli innescando nuovi focolai di incendio che sono stati poi completamente fermati solo dopo oltre nove ore di lavoro di ben 25 squadre di vigili del fuoco.

I soccorritori in particolare hanno dovuto mettere sotto controllo il camion carico di gas per evitare ulteriori e mortali esplosioni. Terribili le immagini che sono apparse sul tratto stradale dopo lo spegnimento delle fiamme con camion e auto completamente annerite dall'incendio così come tutta la vegetazione circostante.

Cinque persone sono morte sul colpo, tra cui il camionista, e altre sono state soccorse e trasportate in ospedale ma purtroppo per molti dei feriti le condizioni erano risultate già gravissime e altri quattro sono morti nei giorni successivi, aggravando il già tragico bilancio delle vittime. Al momento altre otto persone rimangono in condizioni gravi e a rischio di morte mentre altri quattro sono stati trasferiti in terapia sub intensiva.

"Secondo i video delle telecamere acquisite, la responsabilità ricadrebbe su un camion della compagnia Gasco che ha perso il controllo, probabilmente per la velocità eccessiva" ha spiegato il procuratore locale che si sta occupando delle indagini. Secondo una prima ricostruzione, infatti, quando il camion ha sbandato, si è schiantato contro il guard-rail e si è ribaltato. Una crepa nella cisterna ha fatto poi fuoriuscire il gas che infine con una scintilla si è trasformato in una violenta esplosione.