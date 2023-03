“Caduto da grattacielo”: Marcello trovato morto a Shangai ma la famiglia cerca testimoni I parenti dall’Italia infatti stanno cercando di ricostruire gli ultimi giorni e le ultime ore del giovane Marcello Vinci prima della morte del 29enne pugliese avvenuta la settimana scorsa.

A cura di Antonio Palma

Caduto dal trentacinquesimo piano di un grattacielo a Shangai, così sarebbe morto Marcello Vinci, 29enne pugliese residente ormai da cinque anni in Cina dove lavorava e viveva come traduttore e interprete dopo essersi laureato in relazioni internazionali. È questa la versione ufficiale delle autorità locali che sospettano di un caso di suicidio ma si tratta di una versione a cui la famiglia del giovane italiano non crede e di fronte alla quale non intende arrendersi.

I parenti dall'Italia infatti stanno cercando di ricostruire gli ultimi giorni e le ultime ore del giovane prima della morte avvenuta la settimana scorsa. Uno sforzo enorme che la famiglia intende affrontare chiedendo aiuto agli amici di Marcello. “Sono la mamma di Marcello. Chiunque degli amici ha avuto contatti con Marcello tra il 5 e il 6 marzo… chiedo umilmente di fornirmi ogni minimo dettaglio… potrebbe essere di gran aiuto alle indagini” ha scritto la donna" ha scritto la mamma del 29enne lanciano un appello sui social proprio attraverso il profilo facebook del figlio.

Marcello sarebbe stato ritrovato senza vita lunedì 6 marzo riverso ai piedi di un grattacielo a Shanghai. I parenti cercano di capire cosa sia accaduto nelle ore precedenti alla tragedia attraverso qualche testimonianza di chi può averlo sentito, magari anche solo telefonicamente o via chat. I parenti lo avevano visto l'ultima volta nel novembre dello scorso anno quando era rientrato per un breve periodo in Italia per poi far rientro in Cina.

Come rivela la Gazzetta del mezzogiorno, la famiglia del 29enne ora si sta muovendo anche su altro fronte, quello della restituzione della salma, sopratutto senza cremazione che invece è pratica diffusa in Cina. Per questo si stanno muovendo gli uomini della Farnesina e l’Ambasciata cinese. Anche in questo caso non sarà facile a causa delle regole del Paese asiatico. Intanto l’annuncio della morte di Marcello Vinci ha sconvolto la comunità pugliese dove risiede la famiglia e i tanti amici che hanno inondato il suo profilo di messaggi di cordoglio, di ricordi e di dolore.