Cadono nel fiume durante passeggiata al parco: mamma e fratellini di 7 e 5 anni morti annegati a Sydney Un portavoce della polizia ha affermato che uno degli scenari che la polizia sta prendendo in considerazione è quello che ipotizza che i bambini siano caduti in acqua e che la donna si sia tuffata per salvarli. La corrente era molto forte quando i tre sono caduti in acqua e sono stati trascinati via.

A cura di Antonio Palma

Una giovane mamma e i due figlioletti di 7 e 5 anni sono morti annegati a Sydney, in Australia, dopo essere caduti nel fiume durante una passeggiata mattutina al parco. La tragedia si è consumata sabato scorso intorno alle 10 a Lansvale dove la 32enne aveva portato i suoi figlioletti. La famigliola stava semplicemente passeggiando tra i viali del parco ma padre e figlio più piccolo di un anno erano rimasti a casa quando i due più grandi, un maschietto e una femminuccia, con la madre che li seguiva, si sono diretti verso un piccolo molo sul fiume Georges.

Per motivi ancora da chiarire, i piccoli sono precipitati in acqua seguiti subito dalla madre ma tutti e tre sono stati trascinati via dalla corrente senza riuscire più a guadagnare la riva. I presenti hanno cercato disperatamente di salvare la famiglia, alcuni tuffandosi in acqua e altri afferrando barche e moto d'acqua presenti in zona ma purtroppo ogni sforzo è stato vano.

La mamma è stata recuperata e portata a riva dove sono state praticate diverse manovre rianimatorie ma purtroppo senza esito e i servizi di emergenza, giunti poco dopo, hanno solo potuto dichiararne il decesso. Il bimbo e la sorellina sono stati ritrovati solo tre ore dopo, dopo un'estesa missione di ricerca e soccorso che ha coinvolto più di cento persone. I sommozzatori della polizia hanno trovato un corpo vicino al molo e l'altro a circa 100 metri più a valle.

La polizia ha annunciato che ha aperto una indagine sul caso per cercare di stabilire quanto accaduto e cosa abbia portato alla tragedia. Un portavoce ha affermato che uno degli scenari che la polizia sta prendendo in considerazione è quello che ipotizza che i bambini siano caduti in acqua e che la donna si sia tuffata per salvarli. Tuttavia, ha sottolineato che le circostanze esatte della tragedia restano "sconosciute".

"Si tratta di circostanze del tutto tragiche", ha affermato la polizia spiegando che la corrente era molto forte quando i tre sono caduti in acqua, con pioggia, vento e una "serie di fattori ambientali" che hanno influenzato anche le operazioni di ricerca.