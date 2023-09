Cade su una motosega e si taglia l’addome: 67enne guida da solo fino all’ospedale e si salva Brendan Clancy, 67 anni, stava lavorando in giardino nella sua casa in Galles quando è scivolato su una motosega e si è squarciato l’addome. L’uomo, guidando fino all’ospedale più vicino, è riuscito a salvarsi. Trasferito con l’elisoccorso a Cardiff, è stato operato d’urgenza.

A cura di Eleonora Panseri

Brendan Clancy, 67 anni

È scivolato mentre stava usando una motosega e si è squarciato l'addome. Con difficoltà è riuscito a prendere la macchina, a guidare fino all'ospedale più vicino e a salvarsi. Il protagonista di questa assurda storia è un costruttore in pensione di 67 anni, Brendan Clancy, residente nel villaggio Cwmtwrch, nella Swansea Valley, in Galles.

Secondo quanto ricostruito dai giornali locali, l'incidente è avvenuto lo scorso 9 giugno: l'uomo era nel suo giardino e stava tagliando con la sega circolare un pancale, quando è caduto proprio sullo strumento che stava utilizzando. Il 67enne ha raccontato di essersi sentito bene, in un primo momento, poi ha detto di aver toccato "qualcosa di molle" e di aver realizzato che dallo squarcio sull'addome "stavano uscendo le viscere".

"Devo essere stato carico di adrenalina, sapevo di aver bisogno di aiuto ma sapevo anche che non avevo il tempo per attendere che qualcuno arrivasse", ha aggiunto ancora l'uomo. A quel punto ha agito in fretta, ha avvolto la parte ferita con una maglietta e ha guidato da casa sua fino all'unità per feriti lievi di Ystradgynlais, a 10 minuti di auto.

"Ho cercato di rimanere sveglio e di concentrarmi sulla strada mentre guidavo. Quando sono arrivato in ospedale, due donne mi hanno detto che stavano per chiudere. Poi hanno abbassato lo sguardo, hanno visto la ferita e hanno subito chiamato un ambulanza. Solo quando mi hanno messo su una barella ho iniziato a sentire il dolore", ha detto ancora l'uomo in un intervista alla Bbc.

A quel punto Clancy è stato elitrasportato allo University Hospital of Wales di Cardiff, dove è stato operato d'urgenza in un intervento durato quattro ore. È stato dimesso qualche giorno dopo, si è ripreso completamente dall'incidente, anche se adesso ha sull'addome una cicatrice lunga 30 centimetri. Il 67 ha sottolineato come il soccorso aereo abbia giocato un ruolo estremamente importante per la sua sopravvivenza: "Senza la Wales Air Ambulance, non ce l'avrei fatta, sono stati fantastici. E io mi rendo conto di essere stato molto fortunato".