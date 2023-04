Cade con la sedia a rotelle dal retro dell’ambulanza, batte la testa sull’asfalto e muore Anita Woodford, 66 anni, era stata portata d’urgenza da casa sua al Norfolk and Norwich Hospital (in Regno Unito) il 15 novembre 2021. Sarebbe però stata usata la carrozzina sbagliata per il trasporto.

A cura di Biagio Chiariello

Una donna è morta dopo essere caduta dal retro di un'ambulanza in Regno Unito. Anita Woodford, 66 anni, è scivolata scendendo dal mezzo di soccorso con la sedia a rotelle mentre il veicolo era fermo, è caduta e ha battuto violentemente la testa sull’asfalto. I fatti sono avvenuti la mattina del 15 novembre 2021, quando la donna era stata portata d'urgenza al Norfolk and Norwich Hospital dalla sua casa di Brisley per un appuntamento per la dialisi.

L'inchiesta sull'incidente ha stabilito che sarebbe stata utilizzata la sedia a rotelle sbagliata. Nel filmato del telecamere di videosorveglianza si vede la donna spinta sulla carrozzina su per la rampa. Quando però arriva sul fondo dell'ambulanza, improvvisamente balzata all'indietro e ha finito per ribaltarsi. La sedia a rotelle era stata stata guidata dall'assistente dell'ambulanza, Tracey Leigh, che è stata successivamente sospesa e licenziata.

“Stavo scendendo la rampa e, non so cosa sia successo, ma quando sono arrivata in fondo la sedia a rotelle si è ribaltata all’indietro. Tutto quello che so è che si è ribaltata e non sono riuscita a trattenerla. Ho fatto quel lavoro un centinaio di volte prima e niente del genere era mai successo prima”, ha raccontato la donna.

Ha inoltre aggiunto: “Non avrei mai pensato che tra un milione di anni sarebbe successo. Usavamo tutti le sedie a rotelle dell’ospedale per trasportare i pazienti. Quel giorno non avevo fatto nulla di diverso da quello che avevo fatto in qualsiasi altro giorno". Ha tuttavia ammesso che, a causa del peso e delle dimensioni di quella specifica sedia a rotelle, quella "del facchino", non sarebbe stata in grado di impedirne il ribaltamento all'indietro.

Dopo la caduta Anita è stata sottoposta con urgenza a una TAC e ricoverata. Otto giorni dopo, un’altra TAC ha mostrato che aveva un’emorragia cerebrale. La signora Woodford è infine deceduta lo scorso 29 novembre.