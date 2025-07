Cadaveri di genitori e figlia trovati in casa in Francia: sospetto duplice omicidio dell’uomo

Terribile rinvenimento nelle scorse ore all’interno di un’abitazione a Batie-Neuve, nel dipartimento francese delle Hautes-Alpe. In casa sono stati rinvenuti i corpi senza vita di tre persone appartenenti alla stessa famiglia, genitori e figlia trentenne, tutti raggiunti da colpi di arma da fuoco. La scoperta domenica pomeriggio dopo l’allarme lanciato da alcuni parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con le tre vittime e hanno chiamato i numeri di emergenza, temendo potesse essere accaduto qualcosa.

Sul posto, intorno alle 18.30 di ieri, sono accorsi i vigili del fuoco che sono entrati in casa forzando l’ingresso. Una volta dentro, però, si sono trovati davanti alla macabra scena. Come ricostruito da BfmTv, sono stati poi i pompieri ad allertare la polizia che ha avviato subito le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Sul posto anche i reparti della scientifica per i rilievi e il medico legale per un primo esame esterno dei corpi.

Le vittime sono una coppia di settantenni e la loro figlia trentenne. La procura di Gap, in un comunicato stampa diffuso oggi, lunedì 21 luglio, ha rivelato che dai primi elementi dell'inchiesta sul ritrovamento dei tre cadaveri si ipotizza un caso di omicidio suicidio e sarebbe escluso invece il coinvolgimento di terzi. In particolare i sospetti ricadono sul padre che avrebbe ucciso moglie e figlia a colpi di arma da fuoco prima di rivolgere l’arma contro sé stesso.

Secondo la procura francese, infatti, si potrebbe trattare di un "doppio omicidio delle due donne seguito dal suicidio dell'autore". Sul caso è stata aperta un'inchiesta per "omicidio volontario" e le indagini sono state affidate all'unità investigativa della gendarmeria di Gap. La procura ha già disposto l'autopsia sui tre corpi che sarà condotta dal medico legale mercoledì.