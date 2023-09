Cacciata dall’università, uccide la madre a colpi di padella e coltellate: non voleva che lo scoprisse Sydney Powell, ex studentessa della Mount Union University, in Ohio, è stata giudicata colpevole dell’omicidio della madre 50enne. La donna era stata uccisa mentre era a telefono coi funzionari della stessa università frequentata dalla figlia.

A cura di Biagio Chiariello

Una 23enne anni dello Stato USA dell'Ohio ha ucciso sua madre picchiandola con una padella di ferro e accoltellandola quasi 30 volte al collo, dopo aver saputo di essere stata cacciata dal college che frequentava: non voleva che la genitrice lo scoprisse.

Secondo l'ufficio del procuratore della contea di Summit, Sydney Powell, ex studentessa della Mount Union University, originaria di Akron è stata giudicata colpevole di omicidio, aggressione e manomissione di prove nel caso della morte Brenda Powell, 50 anni.

Il 3 marzo 2020, la polizia aveva trovato la donna nella sua casa nella cittadina dell'Ohio in fin di vita. Portata d'urgenza all'ospedale, è morta poco dopo a causa della gravità delle ferite. Secondo un rapporto del New York Post, la figlia ha aggredito sua madre, specializzata in pediatria all'Akron Children's Hospital, mentre era al telefono con i funzionari della sua università..

La difesa della 23enne ha provato a spiegare che la ragazza soffriva di schizofrenia e per questo non poteva essere ritenuta responsabile dell‘omicidio, hanno riferito i media. Uno dei legali, James Reardon, ha detto che Sydney ha subito un "crollo psicotico" quando ha ucciso sua madre, che considerava "la sua migliore amica".

Descrivendo quanto accaduto in tribunale, il procuratore aggiunto Brian Stano ha detto: "Sydney ha prima aggredito sua madre con la padella, poi è andata in cucina per prendere un coltello", secondo l'Akron Beacon Journal. "Ha dovuto cambiare arma e per continuare a colpirla. L'ha colpita al collo più volte. Questo è intenzionale. Questo è cercare di porre fine alla vita di qualcuno" , ha aggiunto Stano.