Caccia F-35 cade in picchiata, si schianta al suolo ed esplode: pilota si lancia col paracadute Un caccia F-35 si è schiantato durante un'esercitazione in Alaska. Il pilota è riuscito a salvarsi lanciandosi con il paracadute. Il colonnello Paul Townsend, comandante del 354th Fighter Wing, ha riferito che, prima dell'incidente, il pilota ha lamentato un "malfunzionamento in volo".

A cura di Biagio Chiariello

Un F-35 Lightning II si è schiantato nei pressi della base aerea di Eielson, in Alaska, durante un’esercitazione. Secondo le autorità, il pilota è riuscito a eiettarsi in tempo dopo un malfunzionamento in volo. Le immagini condivise sui social mostrano l’aereo in caduta libera, con i motori ancora accesi mentre precipita verso la pista. All'impatto, il jet esplode, avvolto dalle fiamme che si propagano tra le colonne di fumo.

Paul Townsend, comandante del 354th Fighter Wing dell'Aeronautica Militare USA, ha dichiarato che il pilota "è al sicuro". È stato trasportato d'urgenza in un ospedale locale per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita. "I nostri uomini sono la nostra risorsa più importante e ci impegniamo a garantire la loro sicurezza e protezione", ha detto ai giornalisti. I vertici dell'aeronautica statunitense hanno avviato un'indagine.

L'F-35 Lightning II, prodotto da Lockheed Martin, è uno dei caccia stealth più avanzati al mondo. Costa 81 milioni di dollari e oltre a raggiungere una velocità massima di Mach 1.6 (1.963 km/h), può trasportare missili stand-off aria-superficie e missili antinave a lungo raggio. I suoi sofisticati sistemi di guerra elettronica permettono di tracciare i movimenti nemici, disturbare i radar e neutralizzare gli attacchi.

Nel 2017, il presidente Donald Trump lo ha definito "invisibile". "Letteralmente non puoi vederlo", ha dichiarato con entusiasmo. "È dura combattere un aereo che non puoi vedere". Mentre l'ex presidente ha evidenziato i vantaggi del jet, Elon Musk ha espresso critiche su X. "C'è ancora chi insiste a costruire jet da combattimento con equipaggio come l’F-35", ha scritto il miliardario, ora a capo del Dipartimento per l'Efficienza Governativa, aggiungendo l’emoji di un “cestino della spazzatura” al suo post.

In un altro intervento, Musk ha affermato: “Gli aerei da caccia con equipaggio sono un modo inefficiente per estendere la gittata dei missili o sganciare bombe. Un drone riutilizzabile può farlo senza tutte le spese generali di un pilota umano”.

