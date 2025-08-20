Caccia al fortunato vincitore di 250 milioni con EuroMillions: a maggio non è stato reclamato 1 milione

In Francia sono stati vinti per la prima volta 250 milioni con EuroMillions. Il record era stato prima raggiunto in Austria e in Irlanda. È aperta adesso la “caccia” al fortunato vincitore: nel mese di maggio, infatti, un giocatore non ha reclamato il milione di euro vinto con una schedina.

Per la prima volta in Francia un fortunato giocatore ha vinto 250 milioni di euro. Si tratta del premio EuroMillions e quella di ieri, 19 agosto 2025, è la più grande vincita nazionale in un gioco a estrazione.

Il precedente record era di 220 milioni di euro ed era stato segnato a Tahiti, nella Polinesia francese, nel 2021. Prima di ieri, la somma di 250 milioni non era mai stata vinta in Francia. Sempre quest'anno, però, due fortunati giocatori hanno potuto reclamarla in Austria e in Irlanda.

Quello di 250 milioni di euro rappresenta l'importo massimo per la vincita dell'EuroMillions. Il montepremi è stato così elevato perché nessun giocatore aveva indovinato i cinque numeri vincenti e perché l'estrazione di Ferragosto aveva un jackpot di 234 milioni di euro.

La lotteria europea interessa anche Spagna, Regno Unito, Austria, Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Svizzera.

Ancora nulla si sa sul fortunato vincitore. Secondo i quotidiani francesi, si tratta di una persona residente in Francia che ha indovinato la combinazione vincente (24-31-34-41-43) e le due stelle dell'estrazione di Ferragosto (6 e 8). La prossima estrazione di venerdì sarà di 16 milioni di franchi.

Il giocatore dovrà reclamare quanto prima la somma vinta e presentare il biglietto vincente. Qualora non lo facesse, i 250 milioni torneranno a La Française des Jeux (FDJ) che potrebbe utilizzare il montepremi per altre vincite eccezionali o offerte promozionali, come scommesse gratuite sulle sue piattaforme. E se può sembrare assurdo che nessuno reclami 250 milioni di euro, bisogna ricordare che nel mese di maggio il vincitore di 1 milione di euro non ha presentato il suo biglietto vincente, perdendo di fatto il denaro. Lo sbadato vincitore avrebbe avuto tempo fino alle 23.59 del 18 luglio per presentare la ricevuta del suo biglietto.