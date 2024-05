Caccia a fuoco cade in picchiata, pilota si lancia ma si schianta e muore: drammatico video dal Bangladesh Le terribili immagini di un grave incidente aereo avvenuto ieri nei cieli del Bangladesh e costato la vita a un giovane pilota di 31 anni che si è lanciato col paracadute insieme al collega. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Un caccia che prende fuoco improvvisamente nei cieli e va fuori controllo, cadendo in picchiata, e i due piloti che tentano di lanciarsi all'ultimo momento col paracadute ma da un'altezza tropo bassa che li fa precipitare in mare repentinamente, provocando la morte di uno di loro e il ferimento grave dell'altro. Sono le terribile immagini di un grave incidente aereo avvenuto ieri nei cieli del Bangladesh e costato la vita a un giovane pilota.

Nello schianto è morto il pilota di un jet da addestramento Yak-130 dell'aeronautica militare del Bangladesh, Asim Jawwad, precipitato giovedì a sud di Patenga. Il pilota, recuperato dai soccorritori e trasportato in ospedale in gravissime condizioni, è morto intorno alle 12:30, circa due ore dopo l'incidente. Secondo quanto ricostruito, infatti, l'aereo da addestramento militare si è schiantato a Patenga intorno alle 10:30 a causa di un guasto meccanico.

Secondo diversi testimoni citati dai media locali, l'aereo è stato visto sorvolare il Club Nautico della Marina di Patenga e poi all'improvviso ha preso fuoco e si è schiantato in mare. A bordo vi erano il comandante Soham e il pilota Asim, che si sono lanciati con il paracadute mentre l'aereo andava giù in picchiata. Entrambi sono stati recuperati dalla Marina del Bangladesh durante l'operazione di salvataggio.

Il secondo però purtroppo è morto poco dopo mentre il primo rimane in condizioni critiche. Quello che è il quarto incidente in meno di un decennio dell'aereo di fabbricazione russa in Bangladesh, è costato la vita al caposquadriglia istruttore pilota Muhammad Asim Jawwad, 31 anni. Pare che lui e il collega stessero facendo un'acrobazia a bassa quota quando l'aereo ha preso fuoco.

L'inchiesta ipotizza che il pilota morto abbia perso conoscenza subito dopo l'espulsione dall'aereo. Si sospetta quindi che il giubbotto di sopravvivenza del pilota Asim non si sia attivato facendolo annegare.