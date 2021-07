L'aeroporto di Zavantem a Bruxelles è stato evacuato a causa di un'allerta bomba dovuta a una valigia abbandonata al banco del check-in. Le unità cinofile anti-esplosive sono intervenute insieme alle forze dell'ordine per i necessari accertamenti sul posto. Nel frattempo tutti i passeggeri in attesa, in arrivo e in partenza sono stati fatti allontanare dallo scalo per motivi di sicurezza. Su Twitter alcuni passeggeri commentano quanto sta accadendo in questi minuti. "Siamo stati evacuati e stiamo aspettando il via libera per continuare il nostro viaggio – scrive un'utente -. I miei cani sono con me ma sono molto pazienti". Un altro passeggero chiede informazioni riguardo l'allarme su Twitter. "Siamo qui in attesa, ma nessuno ci dice niente. Qualcuno ha ulteriori notizie su quanto accade?".

Secondo quanto racconta un'altra passeggera su Twitter, fuori dall'aeroporto sono arrivate diverse pattuglie della polizia e alcuni giornalisti. In mattinata un volo era stato costretto a tornare in aeroporto dopo che un volatile era rimasto incastrato dal motore. I passeggeri diretti a Milano sono stati evacuati e lasciati in aeroporto in attesa di una nuova partenza.

Situazione in via di risoluzione

Secondo una passeggera ancora in attesa all'aeroporto di Zavantem, la situazione è lentamente in via di risoluzione. Le forze dell'ordine vigilano sui viaggiatori che lentamente stanno rientrando nella struttura per poi salire sui voli di destinazione.