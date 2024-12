video suggerito

Brasile, scontro in autostrada tra autobus e camion: almeno 32 morti e 13 feriti, alcuni sono gravi La collisione tra un autobus passeggeri e un camion si è verificata lungo l’autostrada vicino alla città di Lajinha, nello stato di Minas Gerais. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina, sabato 21 dicembre, nel sud-est del Brasile, dove almeno 32 persone hanno perso la vita in una collisione tra un autobus passeggeri e un camion lungo l’autostrada vicino alla città di Lajinha, nello stato di Minas Gerais. Secondo i vigili del fuoco, che sono intervenuti sul luogo del disastro, il bilancio delle vittime potrebbe aumentare, mentre 13 feriti sono stati trasferiti in ospedale, nella vicina Teófilo Otoni.

L’autobus, partito da San Paolo e con 45 passeggeri a bordo, ha perso il controllo dopo lo scoppio di uno pneumatico, causando l’impatto con l'altro mezzo pesante. Nello scontro è rimasta coinvolta anche un’automobile, ma i tre occupanti del veicolo sono sopravvissuti, secondo quanto riferito dalle autorità.

Le operazioni di soccorso si sono concluse con la rimozione di tutte le vittime dal luogo dell’incidente. Le autorità hanno avviato un’indagine per accertare le cause dell’accaduto, mentre il conducente del camion, che sarebbe fuggito subito dopo l’incidente, è attualmente ricercato dalla polizia.

In un messaggio su X, il governatore di Minas Gerais, Romeu Zema, ha dichiarato di aver disposto la mobilitazione totale delle risorse statali per sostenere i sopravvissuti e le famiglie delle vittime. “Stiamo facendo il possibile per offrire supporto e affrontare questa tragedia nel modo più umano possibile, soprattutto considerando la vicinanza del Natale”, ha scritto Zema.

L’autostrada dove è avvenuto l’incidente è stata segnalata come la più pericolosa del Brasile nel 2023, con 559 decessi, secondo dati della Polizia Federale Stradale riportati dall’emittente Globo. Solo nel 2024, oltre 10.000 persone sono morte in incidenti stradali in tutto il Paese, secondo il Ministero dei Trasporti.