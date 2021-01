Una infermiera è stata licenziata dopo aver finto di somministrare il vaccino contro il Covid-19 a una anziana signora. La storia arriva da un centro vaccinale di Maceió, capitale dello Stato brasiliano dell’Alagoas. A scoprire che l’infermiera aveva solo finto di vaccinare la signora, una 97enne, sono stati i suoi familiari grazie a un video realizzato dalla badante. Quest’ultima, infatti, ha ripreso col cellulare il momento della vaccinazione alla vecchietta e lo ha inviato ai familiari che si sono accorti che l’infermiera ha infilato l’ago senza però iniettare il vaccino anti-Covid. A quel punto i parenti dell’anziana hanno deciso di mostrare il filmato al responsabile delle vaccinazioni del comune di Maceió, che ha licenziato in tronco l'infermiera e ha inviato la documentazione video alla procura, che ha aperto un'inchiesta per frode. Dopo l’episodio, l’anziana signora ha ricevuto davvero il vaccino da un'altra infermiera e il caso è finito sui media nazionali.

La nipote dell’anziana signora ha dichiarato ai media che la badante aveva deciso di realizzare quel video perché per la famiglia il vaccino anti-Covid rappresentava un evento da festeggiare. L’anziana infatti è rimasta in isolamento per molto tempo a causa del Coronavirus ed era felice di poter uscire per andare a fare il vaccino. Nel momento in cui la nipote ha condiviso con altri familiari il video è stato un altro parente, che fa il medico, ad accorgersi che in realtà l’infermiera non aveva iniettato nulla. "Ci auguriamo che chi è in prima linea prenda le dovute precauzioni perché non si verifichino situazioni come questa, perché questo mette in dubbio la credibilità della campagna", le parole della nipote dell’anziana. Come riporta la stampa locale, non è chiaro quanti vaccini l’infermiera licenziata avrebbe dovuto somministrare da quando è iniziata la campagna di vaccinazione anti-Covid nel centro.