in foto: Lazaro Barbosa

È stato arrestato dopo una fuga durata 20 giorni il pericoloso killer Lazaro Barbosa, accusato di aver sterminato un'intera famiglia. L'uomo, 32 anni, si è nascosto tra i boschi di una zona particolarmente fitta nella vegetazione in Brasile. Ciò nonostante gli agenti sono riusciti a individuarlo così come annunciato dal governatore di Goias, Ronaldo Caiado: "Come avevamo previsto, era solo una questione di tempo prima che la nostra polizia, la più preparata del Paese, catturasse l'assassino Lazaro Barbosa".

Il 32enne era ricercato per aver sterminato un'intera famiglia nella cittadina di Ceilandia, vicino a Brasilia. Quattro persone che l'uomo ha ucciso a coltellate per motivi ancora da chiarire. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti però sembra che Barbosa fosse dedito ai riti satanici. Dopo la fuga successiva al massacro della famiglia avvenuto circa tre settimane fa, il 32enne aveva poi sequestrato un altro nucleo famigliare, questa volta composto da tre persone. Sono stati loro a lanciare l'allarme dopo essere riusciti a darsi alla fuga durante uno scontro a fuoco tra il killer e la polizia a Águas Lindas de Goiás. Barbosa è stato ucciso quest'oggi dagli agenti.

"Bene, miei concittadini, come avevamo previsto, era solo una questione di tempo prima che la nostra polizia, la più preparata del Paese, catturasse l'assassino Lazaro Barbosa. Congratulazioni alle nostre forze di sicurezza. Siete motivo di grande orgoglio per la nostra gente! Goiás non è la Disneyland di un bandito", il tweet del governatore Caiado. Barbosa per quasi tre settimane ha dato del filo da torcere a centinaia di agenti che lo stavano braccando, nascondendosi in una regione particolarmente boschiva dove è riuscito a confondere persino i cani antidroga facendo perdere le tracce. Alle ricerche hanno poi partecipato anche soldati della Guardia nazionale, inviati dal presidente Jair Bolsonaro. A 32 anni aveva un'ampia fedina penale: evaso di prigione tre volte, era indagato per più di 30 diversi crimini commessi tra Bahia e Goiás, tra omicidi, rapine e stupri.