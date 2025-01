video suggerito

Bimbo morto in vacanza a Marsa Alam, l'Egitto: "Aveva un tumore al cervello" La nota è stata pubblicata dalla Direzione delle Questioni Sanitarie nel Governatorato del Mar Rosso. Il bambino di Tricesimo, in provincia di Udine, è deceduto a 9 anni a Marsa Alam, in Egitto, dove era in vacanza con la famiglia.

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

Mattia C., il bambino di 9 anni deceduto a Marsa Alam mentre era in vacanza con la famiglia, è morto a causa di "complicazioni di un tumore cerebrale, di cui soffriva già prima del viaggio in Egitto", aggravate da "un'infezione da polmonite batterica, che ha provocato un arresto cardiaco". Lo ha comunicato la Direzione delle Questioni Sanitarie del Mar Rosso tramite un post su Facebook.

Secondo quanto riportato dalla Direzione Sanità del Governatorato del Mar Rosso, "Mattia, cittadino italiano, è giunto all'ospedale chirurgico di Marsa Alam nel governatorato del Mar Rosso alle due e mezza del mattino di lunedì 6 gennaio, completamente privo di sensi e clinicamente morto". La nota aggiunge che "prima dell'arrivo in ospedale, il bambino vomitava frequentemente e lamentava forti mal di testa; le convulsioni erano iniziate un giorno prima del ricovero".

Il referto medico dell'ospedale ha evidenziato, tramite una Tac, "un'emorragia cerebrale causata dal tumore". Il personale sanitario ha rimosso i liquidi accumulati nella trachea, creato un’apertura per favorire l’ingresso di ossigeno nei polmoni e tentato ripetute manovre di rianimazione cardiaca, purtroppo senza successo.

La famiglia di Mattia, residente a Laipacco di Tricesimo, in provincia di Udine, aveva scelto di trascorrere le festività natalizie in Egitto. La tragedia si è consumata dopo una gita in barca nella località di Marsa Alam.

Il piccolo ha accusato un malore che il medico del villaggio turistico aveva inizialmente attribuito a un colpo di calore. Nonostante la somministrazione di una flebo e l’osservazione nella camera del resort, le sue condizioni sono peggiorate durante la notte, conducendo al tragico decesso all’alba di lunedì 6 gennaio.