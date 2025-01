video suggerito

Bimbo friulano di 9 anni muore in vacanza in Egitto: il malore dopo una gita in barca, aperta inchiesta Il bambino era in vacanza a Marsa Alam insieme ai genitori e al fratellino. Ha iniziato ad accusare gravi malori dopo una gita in barca. Aperta un'inchiesta per chiarire le cause della morte.

A cura di Davide Falcioni

Mattia C., un bambino di appena nove anni, è morto in Egitto, dove si trovava in vacanza insieme ai genitori Marco e Alessandra Poz, e al fratellino. Le cause del decesso non sono ancora note. La famiglia, residente a Laipacco di Tricesimo, in provincia di Udine, aveva deciso di trascorrere le feste di Natale al caldo nel Paese nordafricano, dove si è consumata la tragedia.

Dopo una gita in barca a Marsa Alam Mattia ha accusato un malore. In un primo momento, il medico del villaggio dove la famiglia Cossettini aveva deciso di alloggiare aveva ipotizzato un colpo di calore. Al piccolo era stata somministrata una flebo ed era stato tenuto in osservazione nella sua camera del resort. Le condizioni del bimbo tuttavia nella notte sono drammaticamente peggiorate e, nonostante la corsa in ospedale, Mattia è morto all'alba di ieri, lunedì 6 gennaio.

Su quanto successo al bambino, che frequentava la quarta elementare nella scuola primaria di Tavagnacco, è stata aperta un'inchiesta perché le cause del malore e del repentino aggravarsi delle condizioni di salute non sono ancora chiarite. La famiglia, che era arrivata in Egitto lo scorso 2 gennaio per rientrare dopodomani, giovedì 9, si è affidata a una legale, mentre anche gli inquirenti egiziani stanno cercando di capire quanto accaduto.