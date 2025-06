video suggerito

Bimbo di 7 anni travolto da un camion in Tirolo: morto in ospedale, troppo gravi le ferite riportate A Wörgl, in Tirolo, un bambino di 7 anni è morto a causa delle ferite riportate dopo essere stato investito da un mezzo pesante nella mattinata di giovedì 5 giugno. Il decesso è avvenuto nella notte in ospedale a Innsbruck, dove il bimbo era stato ricoverato dopo l'incidente. L'autista è indagato per omicidio stradale.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

Tragedia a Wörgl, nel Tirolo austriaco, dove un bambino di 7 anni è morto a causa delle ferite riportate dopo essere stato investito nella mattinata di ieri, giovedì 5 giugno, da un mezzo pesante.

Il decesso è avvenuto nella notte in ospedale a Innsbruck, dove il bimbo era stato ricoverato dopo l'incidente. La notizia è stata confermata dalla Polizia del posto.

Secondo quanto riportano i quotidiani tirolesi, il bambino stava camminando per la strada insieme a un amico, con cui si stava recando a scuola. I due minori sono passati accanto al mezzo pensante che era fermo, dato che l'autista era impegnato in operazioni di carico e scarico.

A un certo punto però, per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte della autorità, il camion è ripartito, ha agganciato il bambino e lo ha travolto.

È stato il padre del minore, un uomo 32 anni, che si trovava nelle vicinanze e ha assistito all'incidente, a prestare i primi soccorsi e a lanciare l'allarme, chiedendo l'intervento dei soccorritori.

Sul posto è rapidamente sopraggiunto il personale medico che ha stabilizzato il bambino e subito dopo è stato trasportato all'ospedale di Innsbruck. I medici, vista la gravità della situazione, lo hanno sottoposto immediatamente a un intervento chirurgico d'urgenza.

Purtroppo però, nonostante gli sforzi che i sanitari hanno compiuto per cercare di salvargli la vita, il piccolo è spirato nella notte. Troppo gravi sono state le ferite riportate nell'incidente.

Subito dopo il decesso, la Procura di Innsbruck, che si occupa di coordinare le indagini sul caso, ha aperto un'inchiesta per tentare di far luce sull'accaduto e ha disposto l'autopsia sul corpo del bambino.

Inoltre, il camionista, un uomo di 54 anni, è stato indagato con l'accusa di omicidio stradale.