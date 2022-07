Bimbo di 7 anni scompare nel nulla, trovato morto dopo ore nella lavatrice del garage di casa Dopo due ore di inutili ricerche, purtroppo è arrivata la drammatica scoperta, Troy era senza vita nella lavatrice e forse non è mai uscito di casa.

Un bambino di soli 7 anni è stato trovato morto nella lavatrice del garage di casa dopo essere scomparso improvvisamente nel nulla dalla sua abitazione nella contea di Harris, nello stato del Texas, in Usa.

La tragedia giovedì scorso quando, dopo ore di ricerche in tutto il quartiere, il piccolo Troy Khoeler è stato rinvenuto senza vita nella lavatrice a carica dall'alto. A lanciare l'allarme nelle prime ore del giorno era stata la madre del bambino dopo essere tornata da un turno di notte in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, erano circa le quattro del mattino quando la donna si è accorta che il figlio non era in camera sua e ha svegliato il marito che invece era in casa. Hanno provato a cercarlo in tutta l'abitazione e anche fuori prima di chiamare la polizia che ha subito lanciato un allerta per bimbo scomparso avviando le ricerche

Dopo due ore di inutili ricerche, purtroppo è arrivata la drammatica scoperta, Troy era senza vita nella lavatrice e forse non è mai uscito di casa.

Gli investigatori non hanno rivelato alcuna informazione sulla causa della morte del piccolo, che era stato adottato dalla famiglia nel 2019, ma le indagini proseguono. La lavatrice è sta sequestrata e portata via e la casa esaminata dalla scientifica.

"Non sappiamo cosa sia successo, ma intendiamo scoprirlo. Se è stato ucciso dalla lavatrice o ucciso e messo dentro, siamo così lontani da questo, non lo possiamo dire", hanno spiegato gli inquirenti.

La polizia si è limitata a confermare che Troy era vestito quando lo hanno trovato, ma non ha fornito altri dettagli, ad esempio se c'era acqua all'interno della lavatrice o se il coperchio fosse chiuso.

Dopo la scoperta del cadavere, I genitori sono stati portati via e a lungo interrogati dalla polizia ma finora non sono stati effettuati arresti né mosse accuse formali. I vicini hanno detto che Troy si era appena trasferito in casa con i suoi genitori un paio di settimane fa.