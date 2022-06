Bimbo di 4 anni fa il primo giro con la sua nuova mini-moto: si schianta contro una recinzione e muore Jacob Gamlin-Turner si è schiantato contro un palo di una recinzione metallica mentre guidava la moto per bambini appena acquistata. L’incidente è avvenuto il 4 maggio dello scorso anno al Britannia Sports Field di Blackwood, in Galles. Ora sono stati diffusi i risultati dell’inchiesta sulla sua morte.

A cura di Biagio Chiariello

Un bambino gallese di quattro anni è rimasto ucciso dopo essersi schiantato con la sua nuova mini-moto contro un palo di recinzione di metallo mentre faceva il primo giro sul mezzo. Jacob Gamlin-Turner aveva desiderato ardentemente la mini moto da cross dopo aver visto suo fratello maggiore prendere parte a questo sport, quindi suo padre Ross Turner portò Jacob al Britannia Sports Field di Blackwood, in Galles, per provarla. Jacob indossava una tuta da motocross arancione e bianca con guanti e casco quando "ha premuto l'acceleratore in modo incontrollato" prima di schiantarsi. È stato portato in ospedale dove i medici hanno detto alla sua famiglia che la sua colonna vertebrale era lussata e che aveva ferite alla testa "terribili". La sua famiglia era al suo fianco quando il ventilatore polmonare di Jacob è stato spento il giorno dopo l'incidente.

Secondo l'inchiesta, Jacob si trovava su un campo quando avrebbe "urtato un dosso", perso il controllo del mezzo e centrato il palo della recinzione il 4 maggio dello scorso anno. Stando a quanto stabilito "ha azionato l'acceleratore in modo incontrollato" prima dell'incidente. Il padre di Blackwood è quindi corso verso suo figlio per cercare disperatamente di fermare lo scontro, ma purtroppo non ci è riuscito: è stato l'uomo il primo a tentare la manovra di rianimazione cardiopolmonare, mentre attendeva l'arrivo dei paramedici. È stato portato d'urgenza all'ospedale Universitario del Galles a Cardiff con ferite alla testa "terribili", emorragie interne, fratture costali e lussazione della colonna vertebrale. Successiva è stato trasferito al Noah's Ark Children's Hospital dove è spirato. Gli investigatori hanno stabilito che la mini-moto era "in buone condizioni ed era appropriata per la sua età". L'inchiesta a Newport, Gwent, ha stabilito che la sua causa medica della morte è un trauma cranico.