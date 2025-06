video suggerito

Bimbo di 2 anni sparisce in aeroporto, era salito sul nastro trasportatore: salvato prima dei raggi X La situazione era “estremamente pericolosa” ha confermato un addetto della sicurezza dell’aeroporto internazionale di Newark Liberty, nel New Jersey, in Usa. Il piccolo era con i genitori che stavano facendo il check-in e l’imbarco dei bagagli quando è sfuggito alla loro vista salendo sul nastro trasportatore. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Momenti di paura in aeroporto per un bambino di soli 2 anni sparito improvvisamente dalla vista dei genitori dopo essere salito di nascosto sul nastro trasportatore delle valigie finendo così al deposito bagagli. È accaduto mercoledì scorso all'aeroporto internazionale di Newark Liberty, nel New Jersey, in Usa, dove fortunatamente il piccolo è stato salvato prima che finisse nella macchina dei raggi X.

La situazione era "estremamente pericolosa" ha confermato un addetto della sicurezza, ricordando che dopo la sala bagagli, dove è finito il bimbo, c’è un complesso meccanismo che spinge con forza le valige e che avrebbe potuto anche uccidere il piccolo. "Lì dietro ci sono dei deviatori che in realtà sono giganteschi meccanismi e leve che spingono i bagagli lungo l'apposito nastro trasportatore, e questo da solo può essere fatale per un bambino piccolo” ha sottolineato alla Abc Keith Jeffries, vice presidente della società di sicurezza dello scalo aeroportuale americano.

Secondo quanto ricostruito, il piccolo era con i genitori che stavano facendo il check-in e l’imbarco dei bagagli quando è sfuggito alla loro vista salendo sul nastro trasportatore. Il bambino si è intrufolato dietro il banco della biglietteria JetBlue, è salito sul nastro dove vengono registrati i bagagli e in poco tempo si è ritrovato nella sala bagagli al piano inferiore dell'aeroporto.

Leggi anche Bimbo di 2 anni salvato con il primo intervento al mondo con chirurgia robotica ed Ecmo al Gaslini

Non appena gli adulti si sono accorti della scomparsa del bambino, hanno lanciato immediatamente l’allarme. In poco tempo il bimbo è stato individuato tra i bagagli da controllare e due agenti della Port Authority di New York e New Jersey sono intervenuti bloccando tutto e salvandolo.

"I due agenti sono riusciti a entrare rapidamente nel sistema, il che è stato di vitale importanza", ha spiegato il portavoce della polizia portuale Frank Conti, ricostruendo: “Si sono divisi. Un agente è andato in una direzione, l'altro in quella opposta. Un agente ha poi visto il bambino avvicinarsi al sistema dei Raggi X e lo ha salvato”. Il piccolo fortunatamente è rimasto illeso e alla fine è tornato tra le braccia dei genitori solo con un grande spavento ma i soccorritori lo hanno comunque visitato per accertare le sue condizioni.