Bimbo di 11 anni accusato di aver ucciso il fratellino di 5 a casa: è già in carcere negli USA

Un bambino di 5 anni è stato trovato morto nella sua casa a Centennial, nello Stato USA del Colorado. Secondo gli investigatori, il principale sospettato è il fratello di 11 anni, ora accusato di omicidio di primo grado. Il ragazzino è stato trasferito in un centro di detenzione minorile mentre l’indagine va avanti.

Le autorità sul luogo dell’omicidio

È una tragedia che lascia sgomenti quella che si è consumata in una casa di Centennial, sobborgo di Denver, nello Stato USA del Colorado. Un bambino di 5 anni è stato trovato morto e, secondo gli investigatori, il principale sospettato sarebbe il fratello maggiore di appena 11 anni.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di martedì 10 marzo, quando i vice dello sceriffo della contea di Arapahoe sono intervenuti nell’abitazione. In un primo momento le autorità hanno diffuso poche informazioni con un messaggio sui social, spiegando soltanto che tutte le persone coinvolte erano state identificate e che non esisteva alcun pericolo per la comunità.

Poche ore dopo è arrivato l’aggiornamento che ha sconvolto il quartiere: l'omicidio sarebbe stato compiuto dal fratello undicenne della vittima. A confermarlo l’ufficio dello sceriffo, che per il momento non ha specificato l'esatta della morte.

Leggi anche Uccise a colpi di fucile il figlio violento per difendere la moglie: Edoardo Borghini condannato a 11 anni

Il ragazzino è accusato di omicidio di primo grado ed è stato trasferito al centro di detenzione minorile di Centennial, riporta l'emittente KCNC via CNN. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulle circostanze della morte e parlano di un’indagine ancora “aperta e attiva”. Anche per questo le informazioni diffuse restano limitate: “Poiché sia la vittima sia il sospettato sono minorenni, i dettagli che possiamo rendere pubblici saranno necessariamente pochi”, hanno spiegato le autorità.

Nel quartiere la notizia si è diffusa rapidamente, lasciando increduli i vicini di casa. Molti raccontano che i loro figli giocavano spesso insieme ai due fratelli. “È qualcosa che, da genitore, rappresenta probabilmente il peggior incubo possibile”, ha detto ai media locali Kirby O’Loughlin, che vive nelle vicinanze

Anche Emily Silengo, un’altra residente della zona, ha espresso il proprio dolore: “Il mio cuore va alla famiglia. Sentire una cosa del genere mi colpisce profondamente”.

Parole di vicinanza sono arrivate anche dallo sceriffo Tyler Brown, che ha parlato di una tragedia capace di scuotere un’intera comunità. “Il nostro cuore va alla famiglia di questi due giovani ragazzi e a tutti coloro che stanno piangendo questa perdita”, ha dichiarato. “Sappiamo che tragedie come questa non colpiscono solo i parenti più stretti, ma anche compagni di scuola, insegnanti e vicini di casa”.

Nel frattempo, come riportato da People, l’ufficio del procuratore del 18° distretto sta valutando le accuse formali. Un portavoce, citato dal Denver Gazette, ha spiegato che dovrebbero essere depositate entro la prossima settimana. Il procedimento è attualmente seguito dal tribunale minorile e, almeno per ora, l'11enne non è perseguito come adulto.