video suggerito

Bimbo appena nato aveva due gemelli “parassiti” in grembo: rarissimo caso di Fetus in fetu Il rarissimo caso di Fetus in fetu in India dove la madre del bimbo è stata sottoposta a parto cesareo a circa 35 settimane di gravidanza. Il neonato operato a tre giorni di vita per rimuovere i due gemelli “parassiti” che avevano mani e gambe ma non si erano mai completamente formati. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Stavamo effettuando dei normali controlli pre parto sulla madre quando abbiamo notato qualcosa di molto insolito in questo bambino che aveva in grembo, nell'addome del feto vi erano alti due feti" così i medici del Buldhana Women's Hospital, in India, hanno rivelato la scoperta di un rarissimo caso di Fetus in fetu avvenuta il mese scorso nello stato del Maharashtra.

Si tratta di una rara anomalia congenita per cui un feto malformato si trova all'interno del corpo di un altro feto. Pochi giorni dopo la diagnosi, il 1 febbraio scorso, la donna di 32 anni è stata sottoposta a parto cesareo a circa 35 settimane di gravidanza e successivamente i medici hanno rimosso dallo stomaco del bambino i resti dei due feti che avevano smesso di crescere a un certo punto della gravidanza.

Dopo il parto, infatti, sia la donna che il neonato sono stati trasferiti in un ospedale governativo super specializzato nel distretto di Amravati dove un team di dottori ha operato il neonato a tre giorni di vita per rimuovere i due feti dal suo stomaco. Sia la madre che il neonato stanno bene. Parlando con i giornalisti locali, lo specialista che ha supervisionato l'intervento, il dottor Gajbhiye, ha dichiarato che nello stomaco del bambino c'erano due gemelli, simili a feti, con mani e gambe ma mai completamente formati. I feti mai formati sono considerati "parassiti" perché dipendono dall'ospite per sopravvivere e non hanno organi vitali completamente sviluppati.

La scoperta del caso, straordinariamente raro, è avvenuta quando la donna si è recata presso l'ospedale locale per un esame di routine, mentre era incinta di 35 settimane. In precedenza nessuno aveva notato nulla di strano ma l'ecografia ha mostrato nell'addome del feto "un'ulteriore struttura contenente ossa". I successivi controlli hanno rivelato la presenza di ben due feti malformati.

Il "fetus in fetu" è una condizioni molto rara e finora sono stati segnalati solo circa 200 casi di questo tipo in tutto il mondo. Nel 2015, alcuni medici cinesi sono riusciti a rimuovere con successo un feto trovato nello scroto di un neonato di 20 giorni mentre l'anno scorso, in una bambina di un anno in Cina è stato rimosso un feto che cresceva all'interno del suo cranio.

Si tratta di un'anomalia embrionale che si innesca durante una gravidanza gemellare, nella quale uno dei due gemelli si sviluppa nel corpo dell'altro. Pur essendo vivo, poiché composto da cellule vitali, il feto malformato non può comunque sopravvivere al di fuori del gemello ospite, che fornisce sangue e nutrienti: non possiede infatti né cervello né cuore, pur avendo un'organizzazione abbozzata degli altri organi.