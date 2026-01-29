Torna da scuola e trova il fratellino di 4 anni morto: in casa la madre ferita, un coltello e un biglietto

Diana Cullom è stata arrestata e incriminata con l’accusa di omicidio di primo grado. Sulla scena del crimine sono stati rinvenuti un coltello e un biglietto che, secondo gli inquirenti, apparterrebbero alla donna.

Finley C., un bambino di appena quattro anni, è stato trovato morto nella sua casa di St. Petersburg, Florida, con numerose ferite da arma da taglio. L’allarme è scattato nel pomeriggio di martedì 27 gennaio, poco dopo le 15.30, quando la polizia è intervenuta in un'abitazione nei pressi di Tanglewood Drive Northeast. A chiamare i soccorsi è stata la sorella sedicenne del bambino, rientrata da scuola: entrando in casa avrebbe trovato sangue ovunque e il corpo del fratellino privo di vita.

All’arrivo degli agenti, all’interno dell'appartamento è stata trovata anche la madre, Diana Cullom, 43 anni, anche lei con diverse ferite da taglio sul corpo. La donna è stata trasportata in ospedale e in seguito interrogata dagli investigatori. Secondo quanto riferito dal capo della polizia di St. Petersburg, Anthony Holloway, al momento delle prime verifiche le prove raccolte suggerirebbero che sia stata proprio la madre ad accoltellare il bambino. Resta invece da chiarire se le ferite riportate dalla donna siano state autoinflitte.

Diana Cullom

Il giorno successivo, mercoledì 28 gennaio, Diana Cullom è stata arrestata e incriminata con l’accusa di omicidio di primo grado. Sulla scena del crimine sono stati rinvenuti un coltello e un biglietto che, secondo gli inquirenti, apparterrebbero alla donna. Gli investigatori non hanno ancora reso noti né il movente né eventuali elementi legati alla sua storia clinica o mentale. La polizia ha comunque precisato che non risultano precedenti chiamate di emergenza o interventi delle forze dell’ordine presso l’abitazione.