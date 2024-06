video suggerito

Bimba di 8 anni si sente male in volo, atterraggio di emergenza per salvarla ma la piccola muore in Usa La tragedia in volo mentre la piccola era in viaggio con la famiglia per una vacanza a Chicago. Sul corpicino è stata condotta già un'autopsia i cui primi risultati però non hanno chiarito l'esatta causa di morte. "Attendiamo altri esami per dare risposte alla sua famiglia", ha dichiarato il medico legale.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Un viaggio di famiglia si è trasformato in tragedia per una bambina statunitense di 8 anni, morta dopo esseri sentita male su un volo di linea su cui viaggiava con genitori e fratello. Il dramma giovedì scorso su un volo SkyWest partito da Joplin, Missouri, e diretto a Chicago dove la famiglia doveva trascorrere una breve vacanza. Secondo quanto comunicato dalle autorità statunitensi, la piccola si è sentita male circa 45 minuti dopo il decollo, perdendo conoscenza senza riprendersi.

Le sue gravi condizioni hanno spinto il comandante a chiedere e ottenere un atterraggio di emergenza nello scalo più vicino. Il pilota quindi ha cambiato rotta, atterrando un’ora dopo il decollo all’aeroporto di Peoria dopo aver avvertito la torre di controllo. A terra è scattata subito l’emergenza e, all’arrivo del velivolo, a bordo sono saliti subito medici e infermieri per assistere la bimba. Le condizioni della piccola erano apparse subito gravissime, è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però purtroppo è stata dichiarata morta poco, nonostante gli sforzi dei sanitari.

"La sua famiglia ha immediatamente informato delle sue condizioni il personale di volo, che ha iniziato a prestarle rapidamente soccorso. Quando l'aereo è atterrato, gli agenti, il personale medico e i vigili del fuoco hanno immediatamente accolto la bambina di 8 anni e hanno iniziato le misure salvavita prima del trasporto in ospedale dove è stata dichiarata morta nonostante i tentativi di rianimazione" hanno spiegato le autorità, rivelando che la bambina non respirava e non aveva polso.

Sul corpicino è stata condotta già un’autopsia i cui primi risultati però non hanno chiarito l’esatta causa di morte. Il medico legale della contea di Peoria ha affermato che il corpo della bambina non mostrava segni di abusi o violenza ma gli esami proseguono.

“Siamo in attesa degli esami istologici, biopsia, esami del sangue e test tossicologici. Questi test richiedono generalmente dalle quattro alle sei settimane per ottenere i risultati. Una volta completati questi test, speriamo di essere in grado di fornire una causa di morte definitiva ed esatta per questa bambina e di dare alcune risposte alla sua famiglia”, ha concluso il medico legale.