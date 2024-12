video suggerito

Bimba di 8 anni difende la madre dal compagno ma viene accoltellata e muore, tragedia in Irlanda L’aggressione in casa, in ospedale con ferite da taglio anche la madre e il compagno ma nessuno dei due è grave. La polizia locale ha dichiarato che non sta cercando nessun altro in relazione all’incidente di cui è sospettato l’uomo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una bambina di 8 anni è morta tragicamente in Irlanda dopo essere stata accoltellata in casa mentre difendeva la madre durante un'aggressione avvenuta nell’abitazione di famiglia. La terribile vicenda a New Ross, nella contea di Wexford, nel sud dell’Irlanda, dove l’arrivo dei servizi di emergenza purtroppo non è stato sufficiente per salvare la minore.

I fatti, su cui sta indagando ora la polizia locale, si sono consumati nella tarda serata di domenica scorsa. L’allarme ai servizi di emergenza intorno alle 23.45 quando una telefonata ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono accorsi ambulanza e polizia ma per la bimba non è stato sufficiente. Trasportata d'urgenza all'ospedale universitario di Waterford in condizioni gravissime, è morta lunedì mattina.

La piccola è stata pugnalata almeno due volte durante un’aggressione domestica in cui sarebbero coinvolti la madre e il compagno. La stessa notte infatti i soccorsi hanno assistito anche la donna e il compagno che sono stati trasportati a loro volta in ospedale e sono tuttora ricoverati presso l'University Hospital Wexford con ferite da taglio. Per i medici non sono in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito finora, la madre della bimba sarebbe stata aggredita prima della piccola. "Si è resa conto che sua madre era stata aggredita e ha cercato di aiutarla" hanno spiegato fonti informate all'Irish Mirror. La piccola pare fosse nella sua stanza quando è stata svegliata dalle urla ed è scesa al piano di sotto. Quando si è resa conto che sua madre era stata aggredita con un coltello nella loro casa di famiglia, è intervenuta facendole scudo col suo corpo.

La polizia ha spiegato che al momento non si cerca nessun per l’aggressione e tiene sotto sorveglianza l'uomo come sospettato. Nelle prossime ore la donna sarà ascoltata per dare la sua versione mentre sul corpicino della piccola sarà eseguita l’autopsia.

La tragedia ha sconvolto la comunità locale e il quartiere, ritenuto un posto tranquillo e senza problemi. “Tutti sono semplicemente storditi da ciò che è successo. Se succede a uno di noi a New Ross, succede a tutti noi. La zona in cui è successo è molto unita. L'intera comunità è assolutamente scioccata" ha dichiarato un rappresentante politico locale.