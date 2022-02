Bimba con sindrome di Down bullizzata: il Presidente della Repubblica la accompagna a scuola È accaduto in Macedonia del Nord, il bel gesto e soprattutto la grande lezione del Capo dello Stato Stevo Pendarosvki: “Sono qui per riaffermare l’inclusione”

A cura di Biagio Chiariello

È venuto a sapere che veniva bullizzata dai suoi compagni di scuola. Così il presidente della Repubblica della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, ha deciso di accompagnarla direttamente in classe. Protagonisti di questa storia Stevo Pendarovski, Capo di Stato del Paese della penisola balcanica e la piccola Embla Ademi, una bambina di 11 anni con sindrome di Down. Un bellissimo gesto di solidarietà quello avvenuto a Gostivar, nel nordovest del Paese, che Pendarovski ha definito "un dovere come Stato e come persona, perché l'inclusione deve essere un principio fondamentale" a maggior ragione tra i banchi e nel cortile di una scuola.

Siamo tutti uguali. Sono venuto qui per dare il mio sostegno e per aumentare la consapevolezza che l'inclusione è un principio fondamentale", ha poi affermato il Presidente in un comunicato stampa.

Successivamente il capo dello Stato macedone si è recato a casa della giovanissima e ha parlato con i genitori. "I bambini con disabilità meritano l'inclusione e l'accesso all'istruzione – ha poi commentato su Facebook -. Dobbiamo tutti mostrare comprensione, empatia e sostegno alle persone con disabilità". "Non solo dovrebbero godere dei diritti che meritano, ma anche sentirsi uguali e benvenuti nei banchi e nel cortile della scuola. È un nostro obbligo, come Stato, ma anche come individui, e l'elemento chiave di questa missione comune è l'empatia", ha aggiunto il presidente nel comunicato stampa.

Nelle varie immagini pubblicate si vede Pendaroski mentre incontra i genitori di Embla, poi salutare la bimba che entra a scuola, quasi come se fosse il suo papà. "Ho avuto l’onore di sentire la bella energia di Embla oggi nella sua casa e scuola a Gostivar", ha spiegato l'uomo politico. Ha ribadito: "Sono qui per ribadire che l'inclusione è un principio fondamentale"